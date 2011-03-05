-KARTAL PRESTİJ, TRABZON LİDERLİK PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor haftanın önemli maçında yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Lider Fenerbahçe ile aynı puana sahip olan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlarken, Beşiktaş ise 4. sıradaki Kayserispor'un 3 puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatıp ilk 4 için umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tolga Özkalfa yönetecek. Özkalfa'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Serkan Akarca yapacak. Suat Arslanboğa ise mücadelede 4. hakem olarak görev yapacak. -FERRARI CEZALI- Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Matteo Ferrari, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek. Bu arada, sağ ayak bileğinde ağrıları bulunan Guti Hernandez'in durumu ise bu akşam yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 2 haftadır takımla birlikte çalışan Nihat Kahveci'nin de yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınması bekleniyor. -NOBRE VE İSMAİL SINIRDA- Beşiktaş'ta, 3'er sarı kartları bulunan Mert Nobre ve İsmail Köybaşı ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde 25. haftadaki Manisaspor maçında forma giyemeyecek.