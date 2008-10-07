Kartal moral tazeledi

Beşiktaş ile Hacettepespor BJK İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ankara ekibini Batuhan Karadeniz ve Nobre'nin golleryile 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftayı 14 puanla üçüncü sırada tamamladı.UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına 4-1 yenilerek Avrupa defterini erken kapatan Beşiktaş, başkent ekibi karşısında karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 7. dakikada, Batuhan Karadeniz'in ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı sert vuruşla 1-0 öne geçti.Bu dakikadan sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan Hacettepespor'da, Kadir'in 20. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu ve skora 1-1 eşitlik geldi.İlk dakikalarda gelen golün ardından pozisyon üretmekte zorlanan Beşiktaş, kapanan Hacettepespor savunmasını aşmayı başaramadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda oyunu kendi sahasında kabul eden Hacettespor'un kapanan savunmasını aşmak için daha fazla ileri çıkmaya başlayan siyah-beyazlılar, 64. dakikada Holosko'nun kafa vuruşunda üst direkten dönen topu iyi takip eden Delgado'nun kafa pasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara yollayan Nobre'nin golüyle 2-1 öne geçti.Skoru lehine çevirdikten sonra fazla risk almayan Beşiktaş bu dakikadan sonra rakip kalede etkili olamazken, İstanbul'dan puanla ayrılmak isteyen Hacettepespor aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.BJK İnönüTolga Özkalfa xx, Erhan Sönmez xx, Muhittin Gürses xxHakan xx, Serdar Kurtuluş xx, Sivok xxx, Zapotocny x, Seriç x, Serdar Özkan x (Dk. 37 Holosko x), Cisse x, Delgado x (Dk. 82 Tello ?), Aydın x (Dk. 58 Uğur xxx), Nobre xxx, Batuhan xxRecep xx, Ufuk xx, Teli xx, Amir xx, Murat xx, Zoko xx (Dk. 80 Sandro x), Kadir xx, Tozo xx (Dk. 70 Sukaj x), Olgay xx, Lika xx (Dk. 69 Serkan x), İbrahim xxDk. 7 Batuhan, Dk. 64 Nobre (Beşiktaş), Dk. 20 Kadir (Hacettepe)Dk. 35 Tozo (Hacettepe)7. dakikada sağdan yapılan ortada topla buluşan Batuhan, meşin yuvarlağı kafayla Nobre'nin önüne bırakmak istedi. Savunmadan seken topu yeniden kontrol eden Batuhan, ceza alanında sağ çaprazda göğsüyle düzelttiği topu sert bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.16. dakikada Delgado'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında topla buluşan Batuhan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.17. dakikada İbrahim'in ceza alanında sağ çaprazdan şutunda kaleci Hakan, topu parmaklarıyla dokunarak kornere gönderdi.19. dakikada Aydın'ın soldan ortasında, ceza alanında topla buluşan Batuhan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.20. dakikada Zoko'nun sağ çaprazdan şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.Aynı dakikada Lika'nın soldan kullandığı köşe atışında, boşta kalan topa sahip olan Kadir, sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1.36. dakikada Delgado'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan filelerde kaldı.40. dakikada Tozo'nun pasında topla ceza alanında sağ çaprazda buluşan Lika'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.45. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan orta alana yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Recep'in boşa çıktığı top kafalardan sekti. Boşta kalan topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı boş kale yerine auta atarak takımını mutlak bir golden etti ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.64. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan ortasında, ön direkte topla buluşan Holosko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Batuhan'ın müdahale etmek istediği topu alan Delgado, altıpasta uygun durumdaki Nobre'ye bıraktı. Bu oyuncu, kalecinin müdahale etmek istediği topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.65. dakikada Holosko'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Serdar Kurtuluş'un şutunda, top yandan auta gitti.67. dakikada Delgado'nun arapasında, ceza alanı önünde topla buluşan Cisse yerden vurdu, kaleci Recep meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.85. dakikada Ufuk'un sağdan ortasında, Sivok'un kafasından seken topu önünde bulan İbrahim'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.86. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan ortasında, ceza alanında topla buluşan Batuhan kafayı vurdu. Kaleci Recep meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti ve daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve puanını 14'e çıkardı.