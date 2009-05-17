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Spor

Kartal koltuğu bırakmadı

Turkcell Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi

17 Mayıs 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi


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Turkcell Süper Lig'in lideri Beşiktaş, hedefe emin adımlarla yürüyor. Fortis Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'yi yenerek müzesine götüren Siyah beyazlılar, Turkcell Süper Lig'de de Ankaragücü engelini 3-1'le geçerek son iki haftaya lider girmeyi başardı.

Hafta içi kupa sevinci yaşayan Beşiktaş, Ankaragücü maçına golle başladı. 2. dakikada defansın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Bobo'ya çarparak ağlara gitti. Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, 17. dakikada Rüştü'nün hatasında topa son dokunan Iglesias ile skora dengeyi getirdi. Ancak 23. dakikada Ernst ceza sahası dışından nefis bir şut attı ve Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi. İkinci yarıya Jaba ile etkili başlayan ev sahibi ekip 3 önemli fırsatı kullanamadı ve 83. dakikada Bobo, ekrem'in ortasında çok güzel bir kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 1-3.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 65'e çıkararak Sivasspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 36 puanda ve ateşin içinde kaldı.

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ: 1-3

Hakemler: Tolga Özkalfa, Muhittin Gürses, Nihat Mızrak

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Luiz Henrique, Burak (70 Semavi), İlkem, Barbaros, Kerem, Ceyhun, Iglesias (65 Metin), De Nigris (46 Jaba), Mehmet

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Gökhan, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Cisse, Ernst, Yusuf (65 Ekrem), Holosko (90+3 Serdar), Bobo, Tello (73 Uğur)

Goller: Iglesias (17); Bobo (1, 82), Ernst (23)

Sarı Kartlar: Barbaros, Jaba, Ceyhun; Zapotocny, Ekrem


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