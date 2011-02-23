-KARTAL KİEV'DE MUCİZE ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın Kiev'de yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 150. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 149 maçtan 53'ünü kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 66 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne kadar rakip fileleri toplam 183 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 218 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -UEFA KUPASI'NDA 65 MAÇ- Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 65 maç yaptı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 65 maçta 29 galibiyet, 14 beraberlik, 22 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, UEFA'da 103 gol atarken 79 de gol yedi. -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA KARŞI- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 149 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -EN FARKLI SKORLU YENİLGİ LIVERPOOL'DAN- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizler'in dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -TÜRK TAKIMLARININ ''BELALISI'' DİNAMO KİEV- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turundaki rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Avrupa kupalarında Türk takımlarının oldukça zorlandığı bir ekip. Kupalarda bugüne dek Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda büyük üstünlük kuran Dinamo Kiev, elemeli turlarda daha önce 6 kez Türk ekiplerle eşleşirken, bu eşleşmelerin 5'inde turu geçen taraf oldu. Dinamo Kiev ile Avrupa arenasında 3. kez eşleşen Beşiktaş ise Ukrayna temsilcisi karşısında elemelerde tur geçen tek Türk takımı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde eşleştikleri Dinamo Kiev karşısında İstanbul'daki 3-1 ve deplasmandaki 0-0'lık skorlarla tur atlamıştı. Ukrayna ekibi, 1974-1975 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde Bursaspor'u, 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Trabzonspor'u, 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda Beşiktaş'ı, 2004-2005 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u ve 2006-2007 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da Fenerbahçe'yi elemişti. -15 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI- Dinamo Kiev, Türk takımlarına karşı 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, attığı 26 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. -BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA SERÜVENİ- Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında en çok maç oynadığı, en çok gol attığı ve en çok galip geldiği sezonu yaşarken, toplam 13 maça çıktı. Bu 13 karşılaşmanın 9'unda sahadan galibiyetle ayrılan ''Kara Kartallar, 2 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Faroe Adaları'ndan Vikingur, Finlandiya'dan HJK Helsinki takımlarını hem İstanbul'da hem de deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde 3-0 galip geldi. Siyah-beyazlılar, grup maçlarında da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 ve 2-1, Avusturya'nın Rapid Wien ekibini ise 2-1 ve 2-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini ise Porto karşısında 3-1'lik skorla aldı. Bu karşılaşmanın rövanşında ise Beşiktaş ile Porto 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda ise evinde Dinamo Kiev'e 4-1 mağlup olup ikinci yenilgisini alırken kupada yoluna devam etme şansını da mucizelere bıraktı. -27 GOL ATIP, 11 GOL YEDİ- Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 13 maçta toplam 27 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Viktoria Plzen, Rapid Wien ve CSKA Sofya maçlarında birer, Porto ile yapılan 2 maçta 4, Dinamo Kiev karşılaşmasında da 4 gol yiyen siyah-beyazlılar, diğer 7 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi. Bu sezon Vikingur ve HJK Helsinki'yi 4-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, farklı galibiyetlere de imza attı. -İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI- Beşiktaş, UEFA'da gruplu sisteme geçildiğinden bu yana ilk kez gruptan çıkmayı da bu sezon başardı. UEFA Kupası'nda gruplarda ilk olarak 2004-05 sezonunda mücadele eden siyah-beyazlılar, Parma, Standart Liege, Athletic Bilbao ve Steaua Bükreş'in bulunduğu gruptan çıkamadı. Daha sonra 2005-06 sezonunda da gruplara kalmayı başaran ''Kara Kartallar'', Bolton, Sevilla, Zenit ve Guimares'in yer aldığı (H) Grubu'ndan bir üst tura kalamadı. 2006-07 sezonunda da Tottenham Hotspur, Dinamo Bükreş, Club Brugge ve Bayer Leverkusen ile birlikte (B) Grubu'nda yer alan Beşiktaş, grubu 4. sırada tamamlayıp elendi. Siyah-beyazlılar, bu sezon ise grubu Porto'nun ardından ikinci sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez bir üst tura çıktı. -BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMİYOR- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 8 maçtır deplasmanda kaybetmiyor. Avrupa kupalarındaki son deplasman mağlubiyetini 30 Eylül 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik skorla CSKA Moskova karşısında alan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 8 deplasmanda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı. Bu 8 karşılaşmanın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan ''Kara Kartallar'', 3 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. -MANCHESTER UNITED'I YENDİ- Beşiktaş, 8 maçlık periyotta İngiltere'nin en önemli takımlarından Manchester United'ı Old Trafford Stadı'nda yenmeyi başardı. Tello'nun golüyle zorlu deplasmanı galip kapayan siyah-beyazlılar, tarihi bir başarıya da imza attı. Beşiktaş, CSKA Moskova maçının ardından deplasmanda Almanya'nın Wolfsburg takımıyla berabere kalıp, Manchester United'ı 1-0 yendi. Ancak deplasmandaki başarılarını iç sahada sürdüremeyen siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'ndan Vikingur ve Finlandiya'nın HJK Helsinki takımlarını 4-0'lık skorlarla yenerken, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı. Grup maçlarında da Avusturya'nın Rapid Wien takımını Viyana'da 2-1 mağlup etmeyi başaran ''Kara Kartallar'', Porto karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalıp son deplasmanında ise CSKA Sofya karşısında 2-1 galip geldi.