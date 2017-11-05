Kartal İzmir'de hata yapmadı; 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 7’de Anderson Talisca, 47’de Ryan Babel ve 53’te Cenk Tosun atarken; İzmir ekibinin tek sayısını 66’ncı dakikada Nabil Ghilas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 21'e yükselten Beşiktaş 3'üncü sıraya yerleşirken; 17 puanı bulunan Göztepe 8. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya ev sahibi Göztepe başladı.

'2 Maçın ilk etkili hücumu Göztepe'den geldi. Tayfur'un uzak mesafeden alt köşeye etkili gönderdiği şutu Beşiktaş kalecisi Fabri kornere çeldi. Sarı- kırmızılılar, köşe vuruşundan etkili bir hücum geliştiremedi.

'3 Göztepe yine etkili geldi! Sarı-kırmızılılarda bu kez Andre Castro şutu çeken isim oldu. Fabri yine gol izni vermedi.

'5 Beşiktaş'ın ilk etkili şutu Anderson Talisca'dan geldi. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası yayına yakın noktadan yaptığı zayıf vuruşta Göztepe kalecisi Beto zorlanmadı.

'6 Göztepe bir kez daha etkili geldi. Sol kanattan gelen sarı-kırmızılılarda Ghilas'ın şutunu Fabri kornere çeldi. İspanyol kaleci, kullanılan köşe vuruşunda topun sahibi oldu.

'7 Gol!! Babel'in ortasında Talisca kafayla topu ağlara gönderdi!: 0-1.

'13 Editörün yorumu: İlk dakikalarda taraftarının da müthiş desteğiyle baskılı oynayan Göztepe'de yenilen golün ardından baskı azaldı ancak İzmir ekibi sayısı azalsa da pozisyon bulabiliyor. Beşiktaş ise rakibini bekleyip kontra oynuyor.

'15 Editörün yorumu: Beşiktaş, kendi hücuma çıktığında sahaya ağırlığını koyuyor. Göztepe'nin hücumlarını kontrayla karşılayan siyah-beyazlılar, kendi başlattıkları ataklarda top kaybetmiyor.

'16 İlk golü atan Talisca'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruş direğin yanından az farkla auta gitti.

'17 Quaresma'nın sağ çaprazdan beklenmedik anda ayağının dışıyla gönderdiği sert şut auta gitti.

'19 Selçuk'un kafayla aşırttığı topta Ghilas'ın şutu direkten döndü; ancak Cezayirli futbolcu için ofsayt bayrağı kalkmıştı.

'24 Göztepe sağ kanattan Sabri ve Gouffran'la geliştirdiği etkili bir atak geliştirdi. Atağın gelişiminde kullanılan kornerde top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

'27 Babel sol kanattan hızlı hareketlerle içeri sokulup vurdu, Hollandalı savunmacının şutu savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Quaresma topu tamamlamak istedi ancak top kornere çıktı.

Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Pepe'nin kafayla gönderdiği şut az farkla auta gitti.

'31 Beşiktaş'ın Babel'le etkili geldiği atakta son olarak Quaresma'nın ayağından çıkan top farklı şekilde auta gitti. Siyah-beyazlılar, şutun öncesinde yaklaşık olarak 1 dakika paslaştı.

'37 Göztepe Gouffran'la çok etkili geldi! Fransız futbolcunun sağ kanattan çok sert ve isabetli şutunda Fabri'nin parmak ucuyla çeldiği top kornere gitti. Sarı-kırmızılıların kullandığı köşe vuruşunda gelişen pozisyonda top auta gitti.

'43 Editörün yorumu: Yoğun fikstüründen dolayı yorgun olan Beşiktaş, pas yaparak tempoyu kendi belirliyor. Siyah-beyazlılar, düşük bir tempoyu tercih ediyor.

Göztepe taraftarına ayrı bir parantez açmak gerekir ki; ligin tribün anlamında en coşkulu ve yaratıcı ekiplerinden biri...

'45+1 Beşiktaş, Cenk Tosun-Adriano paslaşmalarıyla etkili geldi ancak Göztepe kalecisi Beto, topu Cenk'in ayağından söktü aldı ve şut fırsatı vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

İki takımda da herhangi bir değişiklik yok.

'47 Gol!! Ryan Babel, kendi zorladığı pozisyonda çok şık bir golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

'52 Sağ kanattan bindirme yapan Gökhan'ın kestiği ortada Göztepe savunmasında Kadu topu kornere uzaklaştırdı.

'53 Gol!! Talisca'nın pasında Cenk Tosun sol ayağıyla topu köşeye çok zarif bıraktı ve farkı 3'e çıkardı: 0-3.

'56 Göztepe'de Tayfur Bingöl'ün yerine eski bir Beşiktaşlı olan Ömer Şişmanoğlu oyuna girdi.

'61 Beşiktaş'ta ilk değişiklik gerçekleşti. Gökhan Gönül'ün yerine Gary Medel oyunda.

'66 Gol!! Goufrann'ın etkili pasında Ghilas topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye indirdi: 1-3.

'73 Beşiktaş sol kanattan Cenk Tosun'la etkili geldi. Milli golcünün açısını kapatan Göztepe savunmasına çarpan top kornere gitti.

'74 Pepe ve Ömer, kafa topunda tehlikeli şekilde çarpıştılar... İki oyuncu da yerde kaldı.

'75 İki oyuncunun da durumu iyi, Beşiktaş'ta Pepe, faullü müdahalesinden dolayı sarı kart gördü.

'76 Göztepe'de Halil'in yerine Axel Ngando oyuna dahil oldu.

'77 Gouffran'ın sol kanattan gönderdiği ortada topa yakın olan Andre Castro, dokunması halinde kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ancak önünden geçen top, auta gitti.

'78 Goufrann'ın uzak mesafeden sert şutu doğrudan Fabri'nin üzerine gitti.

'79 Talisca'nın nefis pasında Cenk Tosun gole çok yaklaştı. İstediği vuruşu yapamayan milli golcü, takımı adına ayağına gelen 4'üncü gol fırsatını değerlendiremedi.

'80 Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

'82 Babel'in pasında ceza sahasında iyi pozisyonda topla buluşan Tolgay Arslan'ın şutu auta gitti.

'83 Göztepe'de Selçuk Şahin'in yerine Doğanay Kılıç oyuna girdi.

'86 Göztepe'de Leo, Necip'e müdahalesinin ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Editörün yorumu: Hakemin görüş açısından yanlış yorumladığı bir pozisyon gibi görünüyor. 'Tehlikeli şekilde ayağa basma' nedeniyle kırmızı kart çıktı ancak yayıncı kuruluşun görüntülerinden müdahale net şekilde görünmüyor.

'88 Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın yerine Alvaro Negredo oyuna dahil oldu.

'89 Hakeme sert şekilde itirazda bulunan Ömer Şişmanoğlu sarı kart gördü.

'90+2 Sol bekte görev alan Adriano, müthiş götürdüğü pozisyonu kötü bitirdi; aut.

'90+5 Negredo'nun içeri kestiği topta Cenk Tosun gole çok yaklaştı ancak zor pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

Karşılaşma sona erdi.