Kartal İstimbotu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün, güvertesinde \"Geldikleri Gibi Giderler!\" diyerek, Kurtuluş Savaşı\'nın ilk işaretini verdiği 107 yıllık Kartal İstimbotu törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Tuzla Çiçek Tersanesinde düzenlenen törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Kartal İstimbotu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı Amiral Cem Gürdeniz ve davetliler katıldı. Törende konuşan Gürdeniz, \"Bu geminin direği Türk milletinin egemenlik iradesini, pervanesi Türk milletin karanlıktan kurtuluş azmini, dümeni aydınlanma rotasında ilerleme istencini, demirleri her şartta sabırla mücadele yeteneğini, İstiklal Marşı ile toka edeceğimiz Türk bayrağı şehitlerimizin kanından gökyüzüne yükselen bağımsızlık ateşini ve \'geldikleri gibi giderler!\' sözünün bulduğu anlamı temsil eder.\" ifadelerini kullandı. Gürdeniz, \"Vatanımızın geçirdiği bölgesel ve kıtasal zorlukları bu günlerde Kartal İstimbotu\'nun yeniden doğuşu, Membiç\'ten Kartal kayalıklarına, Doğu Akdeniz\'den Karadeniz\'e kadar yurdumuzun her karışında, semalarımızda ulusal güç, birlik moral ve destek sağlayacaktır. Bu gemi zorlukları aşmanın abidesi olarak bizlere hatırlatacaktır.\" diye konuştu. Konuşmaların ardından restorasyonu tamamlanan Kartal İstimbotu, Tümamiral Ertem\'e teslim edildi.

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