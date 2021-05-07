Kartal İmam Hatip mezunu bir isim daha THY'de genel müdür oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun bir isim daha Türk Hava Yolları’nda genel müdür oldu. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet Karaman’ın yerine THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü olarak Mikail Akbulut atandı.

Mikail Akbulut kimdir?

Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Mikail Akbulut, 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun oldu. Akbulut, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nı 2011 yılında tamamladı.

2010 yılında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uçak Bakım Başkanlığı'nda Aviyonik Bakım Mühendisi olarak göreve başlayan Akbulut, 2016 yılında Dar Gövde A Bakım Müdürü olarak atanmıştı.

Kartal İmam Hatip Lisesi Mezunları

THY’nin üst yönetimindeki isimlerin de Erdoğan’la yakın olduğu biliniyor.

THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, kurumda, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini Erdoğan’ın yeğeni ile evli olan Murat Şeker yürütüyor. Pazarlama ve satış alanındaki Genel Müdür Yardımcılığı görevindeki isim olan Ahmet Olmuştur’un eğitim bilgilerinde ise Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu görülüyor. Bir başka Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Yahya Üstün ise THY’de Basın Müşaviri olarak çalışıyor.

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