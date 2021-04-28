Emine Erdoğan'ın yeğeni THY'de Genel Müdür Yardımcısı oldu

Türk Hava Yolları'nda (THY) Uçuş İşletme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yeğeni Baran Gülbaran getirildi.

THY Uçuş İşletme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Alpa, geçtiğimiz günlerde görevden alındı. Aykut Alpa'nın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yeğeni Baran Gülbaran getirildi. THY Uçuş Eğitim Başkanı olarak görev yapan Sorumlu Kaptan Pilot Baran Gülbaran'ın Uçuş İşletme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı kurum tarafından duyuruldu. Öte yandan, Baran Gülbaran'dan boşalan Uçuş Eğitim Başkanlığı'na da Eğitim Müdürü (777 filo) Murat Gökkaya getirildi.

Baran Gülbaran geçen yıl şirketinYönetim Kurulu Üyesi olmuştu

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Baran Gülbaran Ağustos 2020’de de THY Uçuş Eğitim ve Hava Limanı İşletme Anonim Şirketi’nde temsile yetkili Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu.

1980 doğumlu olan Baran Gülbaran’ın havacılık kariyeri 28 yaşında başladı. 2008’de THY’nin Boeing 737 filosunda uçuş kariyerine başlayan Gülbaran, 2008’den 2013 yılına kadar şirketin tip eğitim şefliği ve tip müdürlüklerinde ikinci pilot olarak görev aldı. 2013 yılının sonunda ise Gülbaran, Boeing 737 filosunda kaptan pilot olarak görev yapmaya başladı. Gülbaran, THY Ekip Planlama Başkanı olarak 3 yıl süreyle görev yaptı. 2020 ocak ayında 777/787 filosunda görevlendirilmek üzere tip eğitimine başlayan Gülbaran, 2020 yılı şubat ayından bugüne kadar uçuş eğitimden sorumlu yönetici olarak görev yaptı.

Yönetimde tanıdık isimler yer aldı

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, THY Uçuş Eğitim ve Hava Limanı İşletme Anonim Şirketi'ndeki temsil değişimi Ağustos 2020’de yapıldı. Şirketin yönetim kurulu listesinde Gülbaran’ın dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşları İlker Aycı, Yahya Üstün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeniyle evli olan Murat Şeker ve Abdülkerim Çay’ın yer aldığı görüldü.