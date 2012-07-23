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Spor

Kartal hazırlık maçında ikinci yenilgisini de aldı

Beşiktaş, 3. hazırlık maçında karşılaştığı İsrail'in Maccabi Haifa takımına 2-0 mağlup oldu.

23 Temmuz 2012 01:54

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında karşılaştığı İsrail'in Maccabi Haifa takımına 2-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Samet Aybaba, kamp kadrosunda bulunan tüm oyunculara şans verdi. Almeida ve Sivok gibi iki önemli yıldızın yokluğu hissedilirken, ikinci yarıda oyuna giren gençlerden Necip Uysal, Mehmet Akgün, Burak Kaplan'ın gayretleri dikkati çekti.
 
7. dakikada kurulan hatalı baraj yüzünden şaşıran kaleci Umut, Katan'ın vuruşunda topu filelerde gördü: 0-1
 
56. dakikada Beşiktaş defansının hatasını değerlendiren Ezra, kaleci Umut'u çalımlayarak topu filelere bıraktı: 0-2
 
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, Futbol Komitesi Üyesi Ahmet Kavalcı ve yönetim kurulu üyeleri Seyit Ateş, Fikret Demirer, Levent Çifter, Gökhan Sarı, Nuri Tan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgün ve Şükrü Yazıcı ile Ahmet Ateş, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.
 
Fikret Orman, İsrail takımının attığı golden sonra oldukça sinirlendi ve çimlerin maç öncesi ıslatılması nedeniyle kayan oyuncularına tepki gösterdi. Orman, sahada hırsı ile dikkati çeken Uğur Boral'a ise ''Aferin oğlum'' diye seslendi.
 
Orman, maç bitiminde ise yöneticilerle birlikte Münih'te iftar yemeğine katıldı. Başkan Orman'ın oradan İstanbul'a geçeceği ifade edildi.
 
 

Taraftar kendi arasında kavga etti

 
 
Bir grup Beşiktaşlı taraftarının küfürlü tezahüratına, Trabzonlu taraftarlar tepki gösterdi. ''Aile var'' şeklinde yapılan uyarının ardından yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.
 
Avusturya emniyet güçlerinin yoğun önlem aldığı karşılaşmayı, Berlin, Münih ve Hollanda'dan gelen Beşiktaşlılar Derneği taraftarları da izledi. Grenzland Stadyumu'ndaki karşılaşmada yaklaşık 200 taraftar hazır bulundu. Karşılaşmanın biletleri ise 10 avroya satıldı.
 
Avusturya'da yapılan ilk hazırlık karşılaşmasında SK Austria Klagenfurt takımını 4-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, İngiliz takımı Manchester City'ye 2-0 yenilmişti.
 
Beşiktaş, Avusturya kampının son hazırlık maçında, 24 Temmuz Salı günü TSİ 20.30'da Polonya'nın SSA Jagiellonia Bialystok takımı ile karşı karşıya gelecek.
 
Stat: Grenzlandstadion Kufstein
 
Hakemler: H. Andreas, S. Andreas, P. Helmut (Avusturya)
 
Beşiktaş: Umut, Hilbert (Dk. 46 Tanju), İbrahim, Atınç (Dk. 46 Berat), Uğur (Dk. 46 Mehmet Akgün), Veli (Dk. 46 Necip), Oğuzhan (Dk. 46 Hasan), Olcay (Dk. 46 Burak), Fernandes (Dk. 46 Mertcan Aktaş), Mehmet Akyüz (Dk. 46 Erkan Kaş), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Kadir Arı)
 
Maccabi Haifa: Davidovitch, Meshumar (Dk. 63 Elkayem), Cocalic, Pyliavskyi, Scheimann (Dk. 68 Tavatha), Katan (Dk. 57 Boccoli), Cohen (Dk. 46 Yampolski), Vered (Dk. 46 Pilibaitis), Golsa, Ezra, Azulay (Dk. 46 Turgemann)
 
Sarı Kart: Fernandes, Veli (Beşiktaş) Pyliavskyi, Meshumar, Vered (Maccabi Haifa)
 
Goller: Dk. 7 Katan, Dk. 56 Ezra (Maccabi Haifa)

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Kartalhazırlık maçıikinci yenilgiMaccabi Haifa

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