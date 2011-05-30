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Spor

KARTAL ERSAN'DAN VAZGEÇMEDİ İSTANBUL (A.A)

30 Mayıs 2011 22:32

-KARTAL ERSAN'DAN VAZGEÇMEDİ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, kadrolarına katmak istedikleri Adanasporlu futbolcu Ersan Gülüm'ün transferiyle ilgili açıklamada bulundu. Düren, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kısa açıklamada, ''Kamuoyunu meşgul eden Ersan Adem Gülüm'ün transferi ile ilgili olarak Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ün, kulübümüze vermiş olduğu sözün arkasında duracağına inanıyoruz'' ifadesini kullandı. Beşiktaş Kulübü, geride kalan sezonda siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Ersan Gülüm'ü transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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