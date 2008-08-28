Kartal 'devam' dedi

Beşiktaş, UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Bosna Hersek ekibi Siroki Brijeg'i İnönü Stadı'nda ağırladı. Deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibini bu sezon sahasında oynadığı ilk resmi maçta 4-0'lık sonuçla geçen siyah beyazlılar, rahat bir şekilde birinci tura yükseldi.



İlk maçı deplasmanda kazanan Beşiktaş, İnönü Stadı'nda bu sezonki ilk resmi maçına konrollü başladı. İlk dakikalarda savunma güvenliğini ön planda tutan siyah beyazlılar, 14. dakikada Uğur İnceman'ın ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta topun ağlarla buluşmasıyla 1-0 öne geçti.





Beşiktaş ter attı (video)







Yenik duruma düştükten sonra daha fazla ileri çıkarak risk almaya başlayan Bosna Hersek temsilcisinin savunmasının verdiği açıkları değerlendirmek isteyen Beşiktaş, 17. dakikada Bobo ile ikinci gole yaklaştı, ama kalecinin zamanında müdahalesiyle bu fırsattan faydalanamadı.



20. dakikadan sonra Beşiktaş'ın kalesine daha etkili gelmeye başlayan Bosna ekibi, 27. dakikada gole çok yaklaştı, ancak sağ kanattan gelen ortaya Brijeg'li oyuncunun yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. 35. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Özkan'ın vuruşunda topun ağlara gitmesine ise kaleci izin vermedi.



Kalan dakikalarda iki takım da rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıya daha hızlı başlayan Beşiktaş, 48. dakikada Bobo'nun ceza sahasının sağ bölümünden verdiği pasla topla buluşan Serdar Özkan, topu bir kez daha Brijeg ağlarına yolladı ve bu golle siyah bayazlılar farkı 2'ye çıkardı.



Skor avantajının verdiği rahatlıkla daha fazla rakip kaleye giden Beşiktaş, 52. dakikada sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Bobo'nun yerden verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Delgado'nun vuruşunu kaleciden döndü. Tempoyu artıran siyah beyazlılar 54. dakikada bu kez sol kanattan etkili geldi. Bobo'nun verdiği pasla bir kez daha ceza sahası içinde topla buluşan Delagado'nun vurşu bu kez direkten geri geldi.



Kaçan gol pozisyonlarının ardından 58. dakikada sol kanattan gelen ortada kale sahası içinde topla buluşan Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Bobo, topu filelerle buluşturarak siyah beyazlıların üçüncü golünü kaydetti.



Tur atlama umutlarını kaybeden Brijeg'li futbolcular bu dakikadan sonra oyun disiplininden koparken, 86. dakikada ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara yollayan Tello, takımının dördüncü golüne imza attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca siyah beyazlılar sahadan 4-0 galip ayrılarak rahat bir şekilde bir üst tura yükseldi.





BEŞİKTAŞ: 4 - NK SIROKI BRIJEG: 0

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Rene Rogalla xxx, Jean Paul Remy xxx, Thomas Habegger xxx (İsviçre)

Beşiktaş: Rüştü xx, Serdar Kurtuluş xx, Sivok xx, Zapotocny xx, Tello xx, Holosko xx, Cisse xx, Uğur İnceman xxx, Serdar Özkan xxx (Dk. 64 Ekrem xx), Delgado xxx (Dk. 77 Emre xx), Bobo xxxx (Dk. 88 Batuhan xx)

NK Siroki Brijeg: Vasilsj xx, Boziç x, Juriç x, Topiç x, Barisiç x, Carmo x (Dk. 62 Zovko x), Do Nascimento x (Dk. 52 Zelenika x), Kozul x, Siliç x, Wagner x, Bubalo x (Dk. 53 De Souza x)

Goller: Dk. 14 Uğur İnceman, Dk. 49 Serdar Özkan, Dk. 58 Bobo, Dk. 86 Tello (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 15 Kozul, Dk. 34 Do Nascimento, Dk. 87 De Souza (NK Siroki Brijeg)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Holosko'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza alanında sağ çaprazda top rakibe gelirken, Uğur İnceman, yaptığı presle meşin yuvarlağı kazandı.

Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazda sert bir şutla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Kozul'un savunmanın arkasına attığı topa Carmo hamle yaptı. Ancak kaleci Rüştü, bu oyuncudan önce kalesini terkederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada Boziç'in ortasında, ceza alanında 2 Beşiktaşlı'nın arasında topla buluşan Wagner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibine çarparak auta çıktı.

36. dakikada Beşiktaş, mutlak bir golden oldu. Delgado-Holosko paslaşmasında Holosko, meşin yuvarlağı son olarak sağ kanatta boş pozisyondaki Serdar Özkan'a bıraktı. Bu futbolcu topla ceza alanına girerken, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Kaleci Vasilsj, topu eliyle üstten kornere çeldi.

39. dakikada Uğur İnceman'ın arapasında ceza alanında solda topla buluşan Bobo, son çizgiye indiği anda vurdu, ancak savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısını, evsahibi Beşiktaş 1-0 önde kapadı.



49. dakikada sağda ceza alanında topu alan Bobo, meşin yuvarlağı altıpasta Serdar Özkan'a bıraktı. Bu futbolcu topu bekletmeden filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

52. dakikada Uğur İnceman'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Bobo, meşin yuvarlağı paralelindeki Delgado'ya bıraktı. Delgado'nun bekletmeden şutunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı çeldi, savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

54. dakikada Bobo'nun pasında ceza alanında topla buluşan Delgado, önünü açtıktan sonra ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Bobo'nun sağdan ortasında, ceza alanında topla buluşan Delgado'nun şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Atak sol kanada dönerken, Serdar Özkan'ın pasında Tello, ceza alanında altıpastaki Bobo'ya meşin yuvarlağı ortaladı. Brezilyalı oyuncu, savunmadan önce topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

76. dakikada Siliç'in sağdan ortasında, savunmayı geçen topu arka direkte yakalayan Zovko'nun vuruşunda, kaleci Rüştü meşin yuvarlağı iki hamlede kontrolü altına aldı.

78. dakikada Wagner'in sol çaprazdan şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

84. dakikada Bobo'nun soldan pasında, ceza yayı içinde topla buluşan Holosko'nun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada sağ kanatta gelişen atakta, Tello'nun pasında Bobo topu rakiplerinden kurtarmak isterken meşin yuvarlak sol çaprazda ceza alanı önündeki Tello'nun önüne düştü. Şilili oyuncu, kalecinin önde olduğu anda topu aşırtma bir vuruşla filelere gönderdi: 4-0.

90. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan ortasında, ceza alanında topla buluşan Batuhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı ve Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazanarak 1. tura yükseldi.