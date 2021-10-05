Kartal'da simit satması engellenen kişi, verici kulesine çıktı

Kartal’da simit satan seyyar satıcı, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin bahçesinde simit satışını engellemek isteyen güvenlik görevlileri ile tartıştı. Bunun üzerine satıcı, hastane bahçesindeki verici kulesinin tepesine tırmandı.

Kuleye çıkan kişi, itfaiyenin çabasıyla ikna edildi.

Olay anına şahit olan Şamil Doğan, "Arkadaşın, hastanenin önünde simit satmasını engellediler. Biraz da hırpaladılar. Hırpalayınca o da kendini direkt vericiye doğru çıktı. Biraz sıkıntısı var" dedi.

Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. (İHA)