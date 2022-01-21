Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi.
Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Uygun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Ne olmuştu?
Şüpheli Rahmi Uygun, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı.
Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
"Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik"ten suç kaydı bulunan Rahmi Uygun, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.
TIKLAYIN | Kartal'da aile sağlığı merkezinde cinayet: Hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun tarafından öldürüldü