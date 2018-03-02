Kartal Belediyesi'nden öğrencilere “Engelliler Hakkında Farkındalık Eğitimi”

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi, öğrencilere engelli bireyler hakkında farkındalık yaratmak için verdiği eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri için “Engelli Bireyler Hakkında Farkındalık Eğitimi” başlıklı bir eğitim semineri düzenledi.

Kartal Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde; Kartal Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Birim Koordinatörü Özgür Uğur ve Engelliler Birimi Koordinatör Yardımcısı Ayhan Alkan konuşmacı olarak yer aldı. Okul öğrencilerinin yanı sıra öğretmenlerin de katılım sağladığı eğitimde; engellilerin yaşadıkları zorluklar, tecrübeler ve sorunların üstesinden nasıl geldikleri anlatıldı. Engellilere yönelik farkındalık ve yaklaşım gözler önüne serildi. Engellilerin toplumla sağlıklı ilişkiler geliştirmesi için öğrencilere ve topluma düşen görevler ve belediyenin yapmış olduğu çalışmalar anlatıldı. Eğitimde öğrencilere, görme engelleri olsa neler hissedebileceklerine yönelik bir de çalışma yapıldı. Gözleri bağlanan öğrencilerin, arkadaşlarını tanımaya çalışması ve sese doğru yürümeleri uygulamalı olarak anlatıldı. Görme engeli olan bir insanın duyma, koklama ve hissetme ile görme engelini nasıl aşabildiği, duyularıyla fark edebildiği konusunda bilgi verildi.

“BİRBİRİMİZİN FARKLILIKLARINA SAYGI DUYMALIYIZ”

Engelliler hakkında farkındalık eğitimini çok önemsediğini belirten Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Engelli Bireyler Hakkında Farkındalık Eğitimi” ile alakalı olarak, “Toplumsal bilincin artmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimize de yıllardır engelliler hakkında farkındalık eğitimi veriyoruz. Toplum bilincinin artması çok önemli. Bu duyarlılığı ve bilinci Kartal’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza kazandırmak hedefindeyiz. Hepimizin farklılıkları var ancak birbirimizin farklılıklarına saygı duymalıyız” diye konuştu.

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