Kartal Belediyesi'nden 'engelsiz taksi' müjdesi

İSTANBUL (DHA) –KARTAL Belediyesi, engelli vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek amacı ile \'engelsiz taksi\'yi hizmete sundu.

Kartal Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, engelli vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amacı ile ‘engelsiz taksi’ araçlarının hizmete sunulduğu belirtildi. Asansörün de yer aldığı araçların hafta içi vatandaşlara hizmet vereceği, 0216 280 56 70 numaralı telefon ile engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına ücretsiz olarak cevap verileceği açıklandı.