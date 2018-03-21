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Kartal Belediyesi'nden çocuklara afet bilinci eğitimi

İSTANBUL, ( DHA )- KARTAL Belediyesi, doğal afetlere karşı sosyal bilinç oluşturma çabasıyla hareket eden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü; ilçedeki eğitim öğretim kurumlarında ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi vermeye devam ediyor

21 Mart 2018 15:20

İSTANBUL, ( DHA )- KARTAL Belediyesi, doğal afetlere karşı sosyal bilinç oluşturma çabasıyla hareket eden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü; ilçedeki eğitim öğretim kurumlarında ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi vermeye devam ediyor. Verilen eğitimde , çocuk ve gençlerde deprem, yangın ve sel gibi afetlere karşı bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Doğal afetlerde yapılması gerekenlerin anlatıldığı ve daha önce birçok okulda verilen ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi, Çakabey İmam Hatip Ortaokulu’nda, Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu Ana Sınıfı’nda verildi.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLIK

Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekibinde görevli uzmanlar, olası İstanbul depremine ve diğer doğal afetlere yönelik hazırlanan \'Temel Afet Bilinci Eğitimi\' projesi kapsamında öğrencileri; afet sırasında neler yapılması gerektiği, afet ve acil durum çantasının hazırlanışı ve acil durum telefonları hakkında bilgilendirdi. Öğrencilere, afet sırasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda hayat kurtaran ipuçları, uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim sırasında öğrencilerin sorduğu sorular da uzman ekip tarafından yanıtlandı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından verilen eğitim programının, ilçedeki diğer okullarda devam edeceği bildirildi. 

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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