Kartal bebeğe kalp nakli için gereken para toplandı

Kalp yetmezliği hastası olan 10 aylık Kartal bebeğin tedavisi için gereken 1.099.000 Euro toplandı. Ameliyat, Almanya'da yapılacak.

Aile, "Herkese sonsuz teşekkürler! Kartal için açılan bağış hesabımız gerekli meblağ toplandığı için kapandı" açıklaması yaptı.

Almanya'da nakil olabilmesi için 1.099.000 euroya ihtiyaç duyan Kartal bebek için sosyal medyada kampanya başlatılmış; kampanyaya Işın Karaca, Şahan Gökbakar, İrem Derici, Hayko Cepkin gibi daha birçok ünlü isim destek olmuştu.