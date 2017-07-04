T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kartal bebeğe kalp nakli için gereken para toplandı

Kartal bebek için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı

04 Temmuz 2017 18:20

Kalp yetmezliği hastası olan 10 aylık Kartal bebeğin tedavisi için gereken 1.099.000 Euro  toplandı. Ameliyat, Almanya'da yapılacak. 

Aile, "Herkese sonsuz teşekkürler! Kartal için açılan bağış hesabımız gerekli meblağ toplandığı için kapandı" açıklaması yaptı.

Almanya'da nakil olabilmesi için 1.099.000 euroya ihtiyaç duyan Kartal bebek için sosyal medyada kampanya başlatılmış; kampanyaya Işın Karaca, Şahan Gökbakar, İrem Derici, Hayko Cepkin gibi daha birçok ünlü isim destek olmuştu. 

 

ETİKETLER

Kartal bebekkalp yetmezliğibağışkampanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24