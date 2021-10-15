Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi için KİPTAŞ'ın kasasından 15 milyon TL harcanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KİPTAŞ), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi için 15 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Lisesinin binaları ve mobilyaları KİPTAŞ'ın bütçesinden yenilendi

İBB’nin 2015 ve 2017 yıllarında Kartal İmam Hatip Lisesi’nin binaları KİPTAŞ tarafından yenilendi. Ayrıca 2016 yılında da okula binlerce liralık mobilyalar alındı. İBB kasasından okul binalarının yenilenmesi ve mobilya alımı adı altında harcanan para ise yaklaşık 15 milyon 380 bin TL.

Çözüm İnşaat'a 2 yılda 15 milyonluk ihale

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, KİPTAŞ, 6 Temmuz 2015’te “Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi B Blok Binasının Yıkılarak Yeniden Yapım İşi” adı altında bir ihaleye çıktı. 7 milyon 390 bin TL’ye Çözüm İnşaat’ın aldığı ihaleyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin B bloku yıkılarak yenilendi.

KİPTAŞ, 31 Mart 2017 tarihinde de “Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Yerleşke İçerisindeki Okul Binalarının Yapımı İle Eski Okul Binalarının Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi” adı altında bir ihale daha düzenledi. Bu ihaleyi de 7 milyon 650 bin TL’ye yine Çözüm İnşaat Şirketi aldı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin sadece yapım işleri için iki ayrı ihale düzenlenerek İBB iştiraki KİPTAŞ’ın kasasından tam 15 milyon 40 bin TL harcandı.

KİPTAŞ mobilya alımı için 340 bin TL harcandı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne KİPTAŞ kasasından mobilya almak için de KİPTAŞ, iki ayrı ihale düzenledi. 13 Ekim 2016 tarihinde “Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi B Blok Binası Mobilya Alımı” adı altında düzenlenen ihaleyle yaklaşık 170 bin TL harcandı.

17 Ekim 2016 tarihinde de “Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Müştemilatlarına ait Mobilya İşleri Alımı İşi” adı altında düzenlenen bir başka ihaleyle de yaklaşık 170 bin TL’lik bir harcama daha yapıldı. Mobilya alımı adı altında yapılan bu iki ihaleyle toplam 340 bin TL harcandı.