Kartal 3 puanı 3 golle aldı

Şampiyon kim olur?

Turkcell Süper Lig'in 21. haftanın ilk maçında, Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Beşiktaş, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.Ev sahibi Gaziantepspor'da Nurullah Sağlam, sakatlığı süren Erkan Sekman'ın yerine İlhan Özbay'a ilk onbirde şans verirken, cezalı yıldız oyuncu Barbosa Tabata'nın yerine Zurita forma giydi.Beşiktaş'ta ise sakatlıkları süren Ekrem Dağ, Holosko ve Delgado maç kadrosunda yer almadı.Gaziantepspor, maça hızlı başladı ve golcü futbolcu Beto ile rakip kalede gol arayışına girdi, ancak bu ataklardan sonuç alamadı.Beşiktaş ise Nobre ve Bobo ile Gaziantepspor kalesinde gol bulmaya çalıştı, ancak bu ataklardan sonuç alamadı. Özellikle ilk yarının son dakikalarında Gaziantepspor, Beto'nun ayağından çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı.İkinci yarıya Beşiktaş çok hızlı başladı ve 48. dakikada Tello'nun kullandığı köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen Nobre ile siyah-beyazlı ekip 1-0 öne geçti.Bu golün 3 dakika sonrasında Tello'nun ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, biraz daha rahatladı.İkinci golden sonra Beşiktaş, özellikle Serdar Özkan ile bulduğu pozisyonları cömertçe harcarken, ev sahibi Gaziantepspor'un Tabata'nın yokluğunda hücum hattında pozisyon üretmekte çok zorlandığı görüldü.Beşiktaş, 87. dakikada ilk golün sahibi Nobre ile üçüncü golü buldu ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 39'a yükseltirken, Gaziantepspor da 30 puanda kalmış oldu.Stat: Kamil OcakGaziantepspor: Murat Şahin x, İlhan Özbay x (Dk. 27 Bekir xx), Juio Cesar x, Deumi x, İsmail Köybaşı x, Mehmet Yozgatlı x (Dk. 57 Eduardo x), Murat Ceylan xx, Zurita xx, Hakan Bayraktar x (Dk. 77 Ahmet Arı x), Ivan De Souza xx, Beto xBeşiktaş: Rüştü xxx, İbrahim Toraman xxx, Gökhan Zan xxx, Sivok xxx, İbrahim Üzülmez xxx, Serdar Özkan xx (Dk. 71 Zapotocny xx), Cisse xxx, Ernst xxx (Dk. 90 Uğur İnceman ?), Tello xxx, Nobre xxx (Dk. 87 Yusuf Şimşek ?), Bobo xxxGoller: Dk. 47 ve 87 Nobre, Dk. 51 Tello (Beşiktaş)Sarı Kartlar: Dk. 64 Rüştü (Beşiktaş), Dk. 81 Murat Ceylan (Gaziantepspor)3. dakikada Gaziantepspor'un organize gelişen atağında Ivan De Souza, topu Beto'ya verdi. Beto, ceza alanına girerken sert vurdu ve top yandan auta çıktı.9. dakikada İbrahim Üzülmez, sol kanattan ortaladı. Ceza alanında Nobre topu aşırdı ve top az farkla üstten dışarıya gitti.27. dakikada Gaziantepspor'da İlhan Özbay, sakatlanıp oyun dışında kaldı ve yerini Bekir'e bıraktı.37. dakikada Mehmet Yozgatlı'nın pasında topla buluşan Beto, ceza alanında girdi ve Sivok ile ikili mücadelesinde yere düşünce Gaziantepsporlu futbolcular penaltı bekledi. Ancak hakem ''devam'' kararı verdi.40. dakikada Bekir, Ivan De Souza'dan aldığı arapasıyla Beşiktaş savunması geçti ve ceza alanına girdi. Bu futbolcu, uygun pozisyonda olmasına karşın topu auta attı.47. dakikada kazanılan bir köşe vuruşunu Tello kullandı. Topu iyi izleyen Nobre, ceza alanında iyi yükselip kafayla vurdu ve topu filelere gönderdi: 1-0.51. dakikada Tello, orta alanda Bobo'dan aldığı topla Gaziantepspor ceza çizgisine dek sokuldu ve ayağıyla düzeltip sert vurdu. Top, kaleci Murat Şahin'in solundan 2. kez filelerle buluştu: 2-0.55. dakikada Bekir'in ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağa Zurita yükselip kafayla vurdu, top kaleci Rüştü'de kaldı.58. dakikada Serdar Özkan, Gaziantepspor ceza alanına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda top yandan auta çıktı.60. dakikada Gaziantepspor'un gelişen organize atağında Beto, soldan Beşiktaş ceza alanına orta yaptı. Zurita'nın pasında topu önünde bulan Eduardo vurmakta gecikince, Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.85. dakikada Ernst, ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu ve top kaleci Murat Şahin'den döndü. Cisse'in vurmasına fırsat vermeyen kaleci Murat Şahin uzanarak topa sahip oldu.87. dakikada Beşiktaş 3. golüne kavuştu. İbrahim Toraman, orta alandan aldığı topu sürükleyerek ceza alanına girdi ve ortaladı. Topu iyi izleyen Nobre, iyi bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu: 3-0.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.Maç sonrasında Gaziantepsporlu taraftarlar oyuncuları protesto ettiler.