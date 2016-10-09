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Yaşam

Kartal - Pendik Metro hattı açılıyor

Seferler pazartesi sabah saat 06.00 itibariyle başlayacak

09 Ekim 2016 19:35

İstanbul Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan 4 buçuk kilometrelik Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro hattı, pazartesi sabah saat 06.00 itibariyle seferlerine başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "2019'da 400 km'den Fazla Metro Ağı" hedefi kapsamında 4 buçuk kilometrelik Kartal - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı hizmete açılıyor. Kadıköy - Kartal Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan Kartal - Pendik - Tavşantepe Hattı pazartesi sabah 06.00 itibariyle seferlerine başlayacak. İhalesi 6 Mart 2013 tarihinde yapılan çift hatlı olan metro, Yakacık (Adnan Kahveci), Pendik ve Kaynarca (Tavşantepe) olmak üzere 3 istasyondan oluşuyor. Metro hattının tüm istasyonlarında yürüyen merdivenli giriş-çıkışlar ile engelliler için asansörler bulunuyor. D-100 Karayolu güzergahındaki tüm istasyonlarda, kuzey ve güney taraflarda giriş - çıkışlar ve bu giriş - çıkışlar arasında altgeçitler yer alıyor.

Kartal - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı Sabiha Gökçen Havaalanı Metro Hattı ile Tavşantepe İstasyonu'nda, Metrobüs ile Ünalan İstasyonu'nda, Marmaray ile Ayrılıkçeşme İstasyonu'nda, Göztepe - Ataşehir - Ümraniye Metro Hattı ile Yenisahra İstasyonu'nda, Bostancı - Dudullu Metro Hattı ile Kozyatağı İstasyonu'nda entegre olacak.

Kartal - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla; Kadıköy - Tavşantepe arasındaki hat uzunluğu 26,2 kilometreye, istasyon sayısı ise 19'a ulaşacak. Böylece; Kadıköy - Tavşantepe arasındaki yolculuk süresi 38 buçuk dakikaya inecek.

Kartal - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı ile; Pendik - Bostancı 20 dakika, Pendik - Kadıköy 34 dakika, Pendik - Üsküdar 38 dakika, Pendik - Yenikapı 47 dakika, Pendik - Aksaray 48 dakika, Pendik - Taksim 61 dakika, Pendik - Maslak 72,5 dakika, Pendik - Atatürk Havalimanı 77 dakika, Pendik - Bağcılar 80 dakika, Pendik - Başakşehir 95 dakika olacak.

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