Kart: Yargıda kadrolaşmaya karşı ne zaman harekete geçeceksiniz?

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Adalat Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemi ile verdiği yazılı soru önergesinde, "Mehmet Ali Şahin’in sözünü ettiği yapılanmayı ortaya çıkarmak konusunda ne zaman harekete geçeceksiniz?" dedi.

Atilla Kart'ın soru önergesi şöyle:

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin; Yargıtay bünyesindeki Cemaat yapılanmasını anlatırken, “Yargıtay İmamı”ndan söz ederek, kendince bu yapılanmadan duyduğu kaygıyı dile getirmiştir.



Devlet yönetiminde ve yargı yapılanmasında yaşanan ittifakların ve işbirliklerinin faillerinden ve baş aktörlerinden olan M.Ali Şahin’lerin , bu açıklamalarında gerçeklik payı olmakla birlikte , yorum ve analizlerinde samimi ve dürüst olmadığı açıktır. Kurguya dayalı olarak gerçekleştirilen Silivri soruşturmaları ve yargılamaları esnasında görev ve sorumluluk üstlenen Mehmet Ali Şahin’ler ya da AKP kadroları, bu süreçteki sorumluluklarından kurtulmaya çalışıyorlar.

Bu süreçte işbirliği içinde olan tüm kadrolar elbette kişisel boyutuyla ve adli anlamda sorumlu olacaklardır. Ancak, AKP yönetimleri; sorumluluğu, anayasal anlamda muhatap olamayacak grupların üstüne yıkarak, anayasal ve siyasi sorumluluklarından kurtulamazlar. İnkar ve tevil edilemez gerçek şudur; 2004-2005’lerden bu yana yaşanan tüm hukuksuzluklar, AKP Yönetimlerinin bilgi ve himayesiyle gerçekleşmiştir. AKP, suçluların telaşı ve paniği içindedir.



Bu sürecin failleri, sorumluları yargı önünde de, kamuoyu vicdanında da mutlaka yargılanacaklardır. AKP’nin yönetim kadroları bu anlamda mukadder akıbetlerinden kurtulamayacaklardır. Şimdiki hal şu kadarını soruyoruz;



Yargıtay ya da diğer Yüksek Mahkemelerde ve Yargı camiası içinde sözü edilen kadrolaşmalardan hem siyaseten ve hem de anayasal olarak AKP İktidarı sorumlu olmakla beraber; Mehmet Ali Şahin’in sözünü ettiği yapılanmayı ortaya çıkarmak konusunda ne zaman harekete geçeceksiniz?