Kart ve Batum'un kavgası Kılıçdaroğlu'na taşındı

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP'li üyeler arasında çıkan kriz genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na taşındı. Prof. Süheyl Batum'la karşı karşıya gelen Atilla Kart, toplantı sonrasında Rıza Türmen'le birlikte Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun konuyu Irak seyahati sonrasına bıraktığı belirtiliyor.

Batum ne istiyor?

CHP'de Süheyl Batum'la daha önce de benzer sorun yaşandı. Batum'un, komisyon devam cetveli ve CHP'nin mutabakat sağladığı maddelere bağımsız hareket ederek itiraz etmesi gündemden inmedi. Kart ve Türmen'in, Batum'un düzenli olarak toplantılara katılmamasına rağmen, komisyona itiraz amaçlı gelmesine yönelik eleştirileri bundan bir kaç ay önce de Kılıçdaroğlu'na aktarmışlardı.

CHP'de, Batum'un da içinde yer aldığı ulusalcı kanat, yeni anayasa da bazı değişikliklere hiç sıcak bakmıyor. 'Yargı', Anayasa'nın ilk dört, ‘Vatandaşlık’ gibi maddelerin korunmasını istiyorlar. Vatandaşlıktan 'Türk' tanımının çıkarılmasına, Anayasa'nın ilk üç maddesi ile bağlı dördüncü madde değişikliğine karşı çıkıyor.

Dünkü toplantıda Batum, “Anayasa Mahkemesi’nin Görev ve Yetkileri” başlıklı madde ile yüksek yargı organlarının oluşumunu öngören düzenlemelere itirazını yaptı. “Kayda geçsin diye söylüyorum. CHP’nin bu şeklide bu maddeleri kabul etmesi mümkün değil” dedi. Bunun üzerine Atilla Kart, “Grubun sözcüsü benim” diye nokta koydu. Ancak Batum, “CHP Genel Başkanı bile gelse ‘CHP’nin bu ilkeleri çiğnedim’ deme hakkı yoktur. Burada ‘HSYK’ya Adalet Bakanı başkanlık eder’ deniyor, CHP buna ‘evet’ demiş. Ben bunu kabul etmem” dedi. Kart’ın “Adalet Bakanı’nın görevini kötüye kullanacağı kanaatinde değiliz. Bu yüzden kabul ettik maddeyi” demesi üzerine Batum, “Kimsenin ben ‘grup sözcüsüyüm’ diye bunu kabul etme yetkisi yoktur. CHP daha önceki fikrinden vazgeçmez” demişti.