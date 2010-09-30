-KART REFERANDUMU DANIŞTAY'A GÖTÜRÜYOR TBMM (A.A) - 30.09.2010 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının tek tek sandık sonuçlarının yayınlanması için yaptığı başvuruyu reddeden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının iptali için Danıştay'da dava açacağını bildirdi. Kart, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın halk oylaması sonuçlarını ilçe ve il bazında internette yayınladığını, sandık bazında sonuçların ise duyurulmadığını ifade etti. Kart, ''denetlenebilirlik açısından'' sandık bazında sonuçları yayınlaması için iki kez başvurduğunu, ancak YSK'nın bunu reddettiğini belirtti. Bunun olabilirliğinin uzmanlar tarafından belirtildiği görüşünü savunan Kart, engelleyici bir yasal düzenlemenin de olmadığını kaydetti. Kart, ''YSK, anayasal sorumluluğunun gereğini yapmaktan kaçınmıştır. Görevden kaçmıştır, sorumluluk almak istememiştir, kamu hizmetinin ve görevinin gereğini yapmamıştır'' dedi. ''2007 yılından bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi sorumluğunda yapılan seçimlerde hile ya da müdahale yapıldığına dair ciddi kuşkular sözkonusudur'' diyen Kart, bu süreçte YSK'nın ''edilgen davrandığını'' ileri sürdü. Kart, ''YSK, hükümet ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor'' görüşünü savundu. Danıştay'a bugün ya da yarın başvuracağını bildiren Kart, YSK'nın konuya ilişkin işleminin ''yargısal değil idari nitelikte'' olduğunu, dolayısıyla işleme karşı yargıya başvurulabileceği dile getirdi.