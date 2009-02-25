Kart, Fırat'ı suçladı, sonra vazgeçti

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Gümrük Müsteşar Yardımcısı ile hısım olduğunu ileri sürdü. Fırat, bu iddia üzerine yaptığı açıklamada Kart'ı "haysiyet celladı" ilan ettiğini belirterek, "İddiasını ispatlamadığı için Kart'ın beldesinde miting yapıp, kendisini şikayet edeceğini" söyledi. Kart bir süre sonra iddiasından vazgeçtiğini söyledi. Gelişmeler şöyle yaşandı:



Fırat: Kart haysiyet celladı



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Fırat, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, kendisinin Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Güler ile hısım olduğuna yönelik iddiasına yanıt verdi.



Basın toplantısının ardından Kart ile konuştuğunu, "iddiasını ispatlamaması" halinde kendi bölgesinde miting yaparak akrabalarına şikayet edeceğini söylediğini anlatan Fırat, "Sayın Kart'ın ifadelerinde anlayamadığım bir şey var. Aslında iddia Gümrük Baş Kontrolörü hakkındadır. Hiçbir illiyet rabıtası kurmadan, Gümrük Müsteşar Yardımcısına atıfta bulunuyor ve yine hiçbir mantıklı illiyet rabıtası olmadığı halde benim o kişiyle hısımlık ilişkim olduğunu söylüyor. Bu hısımlık ilişkimin olduğunu kabul etsek dahi, bunun o yolsuzluk iddiasıyla ne gibi bir bağı olduğunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.



‘Arazöz taktiği’



CHP'nin uzun süreden beri "arazöz taktiği" uyguladığını ileri süren Fırat, şunları söyledi:



"Eskiden yollarımız asfalt değildi, tozlu, topraklıydı. İtfaiye araçlarının önünde bir su püskürtme aleti vardı, yangın söndürmenin dışında sokakları sulama işlevi vardı. Ama bazen suyu fazla atarlardı ve kaldırımda yürüyenlere de çamur sıçrardı. CHP, bunu başka bir şekle getirdi. Arazözde su var ama pislik de var. Siyaset alanı içinde tam gaz gidiyorlar. Kime ne değerse bu pislikten, hiç önemli değil. Onlar için masumiyet prensibi önemli değil. Hiç kimseye namuslu olduğunu ispat etme mükellefiyeti yüklenemez. Ama CHP bunu tersine çevirdi. İftira ediliyor, 'temizle' dendiğinde, ses çıkmıyor. Nazi Almanya'sında, Mussollini ya da komünizmin Rusya'daki ilk denemelerinde aynı yöntemler uygulanmıştır ama onlar çok geride kaldı.



CHP'nin bu yöntemle siyaset yapması çok doğru değil, bundan bir an önce vazgeçmeli. Çünkü, bu siyasi bir yöntem değil. Bu yöntemle ancak ve ancak siyaset kurumunun ve siyasetçinin seviyesi düşürülür. Bizzat kendileri için de aynı sonucu doğurduğunun farkında değiller. Bir Çin işkencesi olan 'kediye eğe yalatma' gibi bir sonuç doğurur. O zaman ağzına kan gelir, bunun kendi kanı olduğunun farkında olmaz ve belli bir süre sonra ölür. CHP'nin, siyaset için yaptığı budur."



Kart'ı "haysiyet celladı" olarak ilan ettiğini ifade eden Fırat, Kart ile ilgili hukuki yollara başvuracağını, ancak bunun da yeterli olmayacağını, en kısa zamanda Konya'da Yeniceoba beldesine giderek miting yapacağını bildirdi. "Ya bunu ispat edeceksiniz yoksa haysiyet celladısınız" diyen Fırat, kendisinin Kart ile "aşiretsel ilişkisi" olduğunu hatırlattı.



‘Kılıçdaroğlu’na dava açacağım’



Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışmaya işaret ederek, tartışmanın, "Türk medyasının gerçek durumunu bir tomografi cihazı gibi en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkardığını" söyledi.



Tartışmada, kendisine yöneltilen 3 suçlamayla ilgili belge sunduğunu, ancak o güne kadar dile getirilmeyen 4. suçlamanın da ifade edildiğini anlatan Fırat, o sırada afaki yanıt vermek yerine 10 yıl öncesiyle ilgili olayı araştırdığını, mahkemelerin konuyla ilgili takipsizlik kararı verdiğini belirtti. Fırat, mahkeme kararlarını basın mensuplarına dağıttı.



Basının konuya ilişkin tavrını da eleştiren Fırat, bugüne kadar siyasi nedenlerle yapılan tartışmaların mahkemelerde sonuçlandırılmasını doğru bulmadığını, konunun istifasına gerekçe olarak gösterilmesi ve iddiaların hala yargısız infaz şeklinde kendi üzerinden yürütülmesini önlemek amacıyla Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açacağını söyledi.



‘Medya silah olarak kullanılırsa…’



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Fırat, "Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy ile Doğan Yayın Başkan Yardımcısı Soner Gedik arasındaki konuşmaya ilişkin dinlemeyi nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine, "Medya, ticari menfaatlerin elde edilmesi ve zenginleşme için silah olarak kullanılırsa, bu konuşmalar yayınlanır. Doğru mu değil mi, nereden sızdığını bilmiyorum. Hukuka aykırı dinlemeler şiddetle cezalandırılmalı. Bunun suç olması bir gerçeği de gizlemiyor. Büyük bir medya holdinginin, Gelirler Genel Müdürü ile bu şekilde konuşması bir vatandaş olarak beni üzüyor. Ümit ediyorum ki bunlar ortadan kalkacak" dedi.



Fırat, Kart hakkında da tazminat ve hakaret davası açacağını bildirerek, "Atilla Bey de ikide bir şuna buna faydasız ve isnatsız suçlamalar yaparak, Sayın Genel Başkanının hafızasının bir köşesinde kalarak siyaseti devam ettirmenin doğru bir şey olmadığını, kendisinin de siyaset mezarlığının kimsesizler kısmında yer alacağını görecek" görüşünü savundu.



Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğinin giderek yok olduğuna dikkati çeken Fırat, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunda yapılan değişikliklerle rant dağıtıldığı iddiaları çok sık gündeme getiriliyor. Ben gazeteci olsam o komisyona gözümü dikerdim, kimlerden oluşuyor, kararlara karşı idari mahkemelerine gidip iptal kararı aldırma için bir eylemde bulunmuşlar mı, bulunmuşlarsa belli süre sonra bundan vazgeçmişler mi, vazgeçmişlerse neyin karşılığında vazgeçtiklerinin cevabını arardım" diye konuştu.



Kart iddiasını geri aldı



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Güler ile hısım olduğuna ilişkin iddiasını geri aldı.



Kart, yaptığı yazılı açıklamada, gümrük teşkilatında, Gümrük Teftiş Kurulu Başkanı Sezai Uçarmak'ın odağında olduğu usulsüzlük, kadrolaşma ve çıkar kavgalarını anlattığı basın toplantısında, 'Güler ile Fırat arasında hısımlık ilişkisinin bulunduğunu, Müsteşar Yardımcısı Güler'in 2002-2007 seçimlerinde AK Parti Sakarya Milletvekili aday adayı olduğunu söylediğini' anımsattı.



Bu açıklamayı, kendisine ulaşan bilgi, belge ve ayrıca 17 Mayıs 2007 tarihinde basında yer alan haberlere dayalı olarak yaptığını ifade eden Kart, şunları kaydetti:



'Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat; basın toplantısından 6 gün kadar sonra şahsımı telefonla arayarak, toplantıdan yeni haberdar olduğunu, kendisine yönelik değerlendirme ve bilgilerin doğru olmadığını ifade ederek, bu konuda açıklama ve düzeltme yapmamı istemiştir... Dengir Mir Mehmet Fırat'a yönelik açıklamamın, metnin tümü içinde maksadı aşan değerlendirmelere yol açma ihtimali ve ayrıca Müsteşar Yardımcısının 17-18. Dönem Muş Milletvekili Alaaddin Fırat ile hısımlık ilişkisinin bulunduğunun anlaşılması karşısında; sorumlu milletvekili anlayışı içinde, hiçbir komplekse kapılmadan 11 Şubat 2009 günlü basın toplantısı metninde 3 satırlık bir cümleyle ifade ettiğim açıklamamı geri alıyorum. Esasen, akrabalık ya da hısımlık ilişkisinin bu konularda başlı başına belirleyici bir unsur olamayacağı düşüncesiyle bu düzeltmeyi yapıyorum. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın şahsına yönelik olarak, bu olayla ilgili yanlış bir değerlendirmeye yol açmamak amacıyla bu düzeltmeyi özellikle yaptığımı beyan ediyorum.'