-KART: ''ÇİPLİ PASAPORT İHALELESİNE FESAT KARIŞTIRILDI'' TBMM (A.A) - 08.07.2010 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ''çipli pasaport ihalelerine fesat karıştırıldığını'' iddia etti. Kart, düzenlediği basın toplantısında, Hazine Müsteşarlığının 27 Eylül 2005 tarihinde yaptığı ihaleyi 15 milyon 475 bin avro bedelle bir Malezya firmasının kazandığını, ancak 30 Ocak 2007 tarihinde Emniyet bünyesinde aynı konuda yeni bir ihalenin yapıldığını kaydetti. Bu ihaleyi de ''yine aynı Malezya firmasının da yer aldığı ortak girişim grubunun 10 milyon 500 bin YTL bedelle kazandığını'' anlatan Kart, ihaleyi alan firmaların işi başaramadığını ve ihalenin fesh edildiğini söyledi. Bu aşamadan sonra Başbakan'ın talimatıyla ihalenin Emniyet'in üstünde kaldığını öne süren Kart, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkanlığının özel bir birim oluşturduğunu, Polis Akademisi Gölbaşı Kampüsündeki bir binanın bu birime tahsis edildiğini ifade etti. ''Neresinden bakılırsa bakılsın, yolsuzlukların, karanlık ilişkilerin ve suç ilişkilerinin varlığını gösteren bulgular söz konusudur'' görüşünü dile getiren Kart, şu soruları yöneltti: ''Birinci ihalenin akıbeti nedir? Birinci ihale başarıyla sonuçlanmış ise ikinci ihale neden yapılmıştır? İkinci ihale yapıldığına göre birinci ihalenin başarılı olduğundan nasıl söz edilebilir? Birinci ihale firma tarafından sonuçlandırılmadığına göre, 14 milyon 500 bin avro tutarındaki ihale bedelinin akıbeti nedir? Birinci ihalede başarısız olan ve işi sonuçlandırmayan firmanın ihale yasaklısı olması gerekirken, ikinci ihalede nasıl yer verilebilmiştir? Emniyet bu işi başarabilecek teknik donanıma sahip ise, neden diğer firmalara bu iş ihale edilmiştir?'' Kart, başta Genel Müdür olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkililerinin ihaleyi alan firma ile ihale öncesi ve sonrası onlarca kez telefonla görüşüp mesajlaştıklarını, Daire Başkanı ve yardımcısının ihaleye katılan firmanın proje müdürünü 4 ay boyunca SMS'lerle taciz ettiklerini, iş talebinde bulunduklarını, kurum yetkililerinin sıkça Malezya seyahatleri yaptıklarını iddia etti. Kart, ''Çipli pasaport ihalelerine uzun bir zaman diliminde kurumlar arası ilişkilerle organize bir şekilde fesat karıştırıldığını, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının yalan beyanda bulunduklarını'' ileri sürdü.