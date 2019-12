Karsu Dönmez New York'ta konser verdi

Hollanda'da genç yaşta müzik alanındaki çalışmalarıyla adını duyuran Karsu Dönmez (19), New York'ta, dünyanın sayılı konser salonlarından Carnegie Hall'da konser verdi.



Besteci, söz yazarı, piyanist ve şarkıcı Karsu Dönmez, Hollanda ile New York arasındaki ilişkilerin 400'üncü yıldönümü çerçevesinde düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında Hollanda adına, 120 kişilik The New York Pops Orkestrası ve Jonathan Batiste'nin piyanosu eşliğinde sahneye çıktı.



Güzelliği ve cana yakınlılığıyla da büyük sempati toplayan genç yetenek Dönmez, konserin sonunda ayakta alkışlandı ve kuliste kendisini tebrik etmek isleyen dinleyiciler uzun bir kuyruk oluşturdu.



Konseri dinlemeye Amerikalı ünlü aktris ve şarkıcı Lisa Minelli'nin ve bazı Amerikalı ses sanatçılarının da geldiği öğrenildi.



Karsu Dönmez, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, konserde İngilizce caz parçaları seslendirdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.



The New York Pops Orkestrasının "müthiş" olduğunu ifade eden Karsu Dönmez, konser salonuna girip kalabalığı görünce adeta şok geçirdiğini, New Yorklu dinleyicilerin çok sıcak olduğunu ve konserin son derece güzel geçtiğini anlattı.



Hollanda'da genç yetenek olarak tanınan Dönmez, hedefinin Türk müziği ve motiflerinin de olduğu bir albüm çıkarmak olduğunu söyledi.



Karsu Dönmez'in New York'a gelişini ve Carnegie Hall'daki konserini, Dönmez ile ilgili belgesel film yapan Hollandalı yönetmen Mercedes Stalenhoef de takip etti.