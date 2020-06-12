Karsten Warholm tek başına koştuğu yarışta dünya rekoru kırdı!

Yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında Diamond League, Oslo ayağıyla geri döndü. Imposible Games olarak adlandırılan yarışa Karsten Warholm damgayı vurdu. Warholm, tek başına koştuğu 400 metre engellide dünya rekoru kırdı.

Diamond League Oslo ayağı, 11 Haziran Perşembe günü Bislett Stadyumu’nda düzenlendi. Pandemi sonrası yapılan ilk Diamond League ayağı olması sebebiyle organizatörler Oslo’da yapılan gösteri organizasyonuna Impossible Games (İmkansız Oyunlar) adını verdi.

Tek başına koştu

Yarışın tamamı Youtube üzerinden canlı yayınlandı. Salgın önlemleri kapsamında neredeyse boş tribünlere karşı yapılan müsabakalara ev sahibi olarak başlayan Norveçli Karsten Warholm damgayı vurdu.

İki kez erkekler 400 metre engelli dünya şampiyonu olan Warholm, nadiren yapılan 300 metre engellide tek başına koşarak 33,78 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Daha önce 2002’de Briton Chris Rawlinson tarafından kırılan rekorun derecesi 34,48 saniyeydi.

"Tek başıma koşmaya alışkınım"

24 yaşındaki Warholm yarışın ardından, "Antrenmanlardan dolayı tek başına koşmaya alışkınım. Tek koşmak, hiç koşmamaktan iyidir" diyerek müsabakayı yorumladı.