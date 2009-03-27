Kars'tan Frankfurt ve Köln uçuşları başlıyor

Öger Türk Tur Türkiye Müdürü Adil Serim, Kars'tan Almanya'nın Frankfurt ve Köln kentlerine direkt uçak seferleri başlatacaklarını bildirdi.



Kars Valisi Mehmet Ufuk Erden'i makamında ziyaret eden Adil Serim, Kars ile Almanya'nın Frankfurt kenti arasında ilk direkt uçak seferinin 20 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.



Serim, 10 Haziran'dan itibaren ise Frankfurt ile Köln'den Kars'a haftada bir gün olmak üzere karşılıklı uçak seferleri düzenlemeyi planladıklarını belirtti.



Uçak biletlerinin satışına başlandığını bildiren Serim, şimdiye kadar Frankfurt uçak seferi için 53 bilet satıldığını kaydetti.



Vali Erden de Kars'ın son 3 yıldır büyük açılım yaptığını belirterek, "Marka kent ifadesinin hakkını vermek için oldukça geniş bir yelpazede çalışmalar yapıyoruz. Elbette Kars'taki bu potansiyeli tespit eden özel sektör de katkıda bulunmaya devam ediyor" dedi.



Kars ile Almanya'nın Köln ve Frankfurt kentleri arasında gerçekleştirilecek uçak seferlerinin bu kentleri birbirine yakınlaştıracağını ifade eden Erden, şunları söyledi:



"Ulaşımın rahat ve konforlu olduğu yerler arasında turizm ve ticaret köprüleri de çok kolay ve hızlı kuruluyor. Bu açıdan söz konusu seferleri çok önemsiyoruz ve idare olarak gereken kolaylığı sağlayacağımızı belirtiyorum. Söz konusu seferler sadece Kars'a değil komşu illerimiz Iğdır, Ardahan, Artvin ve Ağrı'ya da önemli kolaylıklar sağlayacaktır."

