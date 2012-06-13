Kars'taki çöplükte boz ayı bulundu

National Geographic dergisi tarafından 2011’de ‘Yılın Kâşifi’ seçilen Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, National Geographic (NG) Derneği Keşif ve Araştırma Komitesi Yönetim Kurulu’nu Türkiye’ye davet etti. NG yöneticilerinin ve bilim insanlarının arasında bulunduğu 45 kişilik heyet 2 gün boyunca KuzeyDoğa Derneği’nin yaptığı çalışmaları Kars ve Iğdır’da inceledi.

NG ekibinin neredeyse tamamını kapsayan 45 kişilik heyet, Doğu Anadolu’nun ilk ve tek Ramsar alanı ve 2009 Avrupa Seçkin Turizm Cenneti (EDEN) Kuyucuk Gölü’ne götürüldü. Ekip, Kuyucuk Köyü’nde madımak çorbası, hengel ve cağ kebabından oluşan akşam yemeği yedi. Şekercioğlu’nun yapmış olduğu ‘Türkiye’nin İlk Yaban Hayatı Koridoru’ sunumunu izledi.

Sarıkamış’a çıkarken çayırlarda 3 yavrusuyla gezen bir dişi bozayı gören ekip üyeleri Sarıkamış çöplüğünde de daha da yakından bir yabandomuzu ve iki bozayıyı izleme fırsatı buldu. 3 Haziran sabahı Kars’taki tarihi yapıtları da gezdikten sonra Kars’tan ayrıldı.

Ekip Uzluca’da küçük akbabaları araştıran KuzeyDoğa Derneği bilim koordinatörü Uzman Biyolog Emrah Çoban ve yaban hayatı uzmanı Lexo Gavaleshvili’den küçük akbabalarla ilgili bilgi aldı. Alandaki 4 küçük akbabayı seyreden National Geographic ekibi, bir saat içinde nesli dünya ölçeğinde tehlikedeki iki kuş türünü izlemiş oldu. Ekip, Tuzluca civarındaki yer şekillerine de hayran kaldı.

Bozkırdan ormanlara

Doç. Dr. Şekercioğlu “İki gün içinde ekip Kuyucuk Gölü’nden Tuzluca’nın bozkırlarına, Aras Nehri’nden Sarıkamış Ormanları’na kadar bölgenin önemli doğa alanlarını gördü. Ekip Kars ve Iğdır’ı dünyanın gündemine taşıyacak” diye konuştu. (Serkan Ocak-Radikal)