Karstadt'ın eski şefine hapis cezası



Essen'daki mahkeme Thomas Middelhoff'u 27 olayda sadakatsizlikten üç farklı vakada ise vergi kaçırdığı gerekçesiyle suçlu buldu. Kararın ardından Middelhoff yurt dışına kaçma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Middelhoff özel işleri için kiraladığı uçak ve helikopter seferlerini şirket hesabından ödeterek, şirketi zarara sokmakla suçlanıyordu. Thomas Middelhoff dava sırasında görev süresi boyunca 610 kez özel jet kullandığını, bunlardan 201'ini kendi cebinden ödediğini, geri kalanların ise firmaya fatura edildiğini belirtmişti.

Davada öne çıkan, iş için olduğundan şüphe duyulan 48 sefer olmuştu. Bunların arasında Londra ve New York'a yapılan ve 90 bin euronun üzerinde tutan uçuşlar bulunuyordu. İddianameye göre Middelhoff, otobanlarda yığılma olduğu gerekçesiyle çoğu zaman Bielefeld’deki evinden şirket merkezinin bulunduğu Essen’e de helikopterle gitmişti. Bu uçuşların her birinin 3 bin euronun üzerinde tuttuğu iddia ediliyordu. Savcılık Middelhoff hakkında üç yıl üç ay hapis talep etmişti.

2005′den 2009 yılına kadar Karstadt’ın başında kalan Middelhoff, şirketin adını Arcandor olarak değiştirmişti. Arcandor anonim şirketi kardeş firmaları Karstadt ve Quelle ile birlikte 2009 yılında iflasa sürüklenmişti. Middelhoff bu olaydan birkaç ay önce görevinden ayrılmıştı.