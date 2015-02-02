Karstadt ücretleri düşürmeye hazırlanıyor

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Karstadt 2016'ya kadar tam

zamanlı iş

pozisyonlarının sayısını bin 271 azaltarak 8 bin 170'e düşürecek. Şirketin 32 sayfalık

gizli gelecek konseptine göre personel masrafları 64 milyon euro düşürülerek 308 milyon

euroya çekilecek. Bununla birlikte çalışanlar üç gruba ayrılacak: Satıcılar, kasiyerler ve

yeni oluşturulan mal hizmet ekipleri. Hizmet ekiplerinin görevi malların paketlerinden

çıkarılması ve raflara yerleştirilmesi olacak. Süddeutsche Zeitung'un şirket içinden aldığı

bilgiye göre bu ekipler daha düşük ücret tarifelerinin geçerli olduğu lojistik branşına göre

ücretlendirilecek.

Alman hizmet çalışanları sendikası Verdi daha önce şirketi bu tür planlara gitmeme

konusunda uyarmıştı. Almanya'da benzer bir ücret tarifesi sorunu perakende

satış devi

Amazon'da yaşanıyor. Verdi sendikası perakende ve posta ile satışlarda daha fazla

ödeme yapılmasını talep ediyor. Amazon çalışanları bu taleple defalarca greve gitmişti.

Karstadt'taki düzenlemeden bin 100 çalışanın

etkileneceği belirtiliyor. Çalışanların 300

euroluk ücret kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor. Krizdeki alışveriş zinciri bu yıl 6

şubesini kapatmaya hazırlanıyor ve bu durumdan 300 çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

Karstadt yönetiminin verdiği bilgilere göre başka şubelerde de inceleme söz konusu.

Verdi 17 bin Karstadt çalışanından 2 bininin bu durumdan etkilenebileceğini kaydediyor.

