Karstadt satıldı



Almanya çapında 83 mağazası bulunan Karstadt, Avusturya merkezli Signa Holding'e satıldı.

Karstadt 2010 yılında konkordato ilan etmiş, bunun üzerine yatırımcı Nicolas Berggruen devreye girerek mağazalar zincirini 1 euroluk sembolik bir fiyata satın almıştı.

Karstadt bünyesinden tamamen çekilen Berggruen, satışla ilgili açıklamasında, "Yeni bir başlangıcın önünü açıyoruz" ifadesine yer verdi.

Signa grubundan Wolfram Keil ise "Karstadt'ta bir süredir devam eden faaliyetlerimizi devirle birlikte yeni bir boyuta taşımamız kaçınılmazdı. Signa olarak bundan sonra operatif sorumluluğu da üstlenecek ve birçok noktaya netlik kazandıracağız" dedi.

Keil, bundan sonraki en önemli adımı, "hızla taşınabilir bir ıslah planının hazırlanıp uygulanması" olarak tanımladı.

Signa Holding, Avusturyalı tanınmış gayrımenkul yatırımcısı René Benko tarafından kuruldu.