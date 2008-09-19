Kars'ta velilerden okul boykotu

Kars'ın Susuz ilçesinde 83 öğrencisi bulunan Yolboyu İlköğretim Okulu'nda ikinci kademe olarak nitelendirilen 6 ve daha büyük sınıfların kapatılma kararına tepki gösteren veliler, `boykot' kararı aldı.



Milli Eğitim'in kararını protesto eden veliler, her iki kademede okuyan çocukları okula göndermezken; MHP Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş öğrencilerin okulu protesto etmesini TBMM'ye taşıdı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Gökhan Altun ise ``Kars'ta bu durumda olan altı ilköğretim okulundaki ikinci kademeleri kapattık. Karar, mevzuat gereğidir'' dedi. Susuz İlçesine 15 kilometre uzaklıktaki, 130 hane ve yaklaşık 550 nüfuslu Yolboyu Köyü'nde, üzerinden iki hafta geçmesine karşın ders zili sadece bir kez çaldı. Yeni eğitim yılı için okul kıyafetlerini giyinen 57'si birinci, 26'sı da ikinci kademe olmak üzere toplam 83 öğrenci, ilk ders ziliyle birlikte okula `merhaba' dedi. İkinci kademede eğitim gören 26 öğrencinin sevinci, 6 ve daha büyük sınıfların kapatıldığının bildirilmesiyle kısa sürdü. İkinci kademedeki öğrenci sayısının azlığı nedeniyle kapatma kararı alındığı, bu öğrencilerin Susuz'daki İncesu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) okuyacakları belirtildi.



Veliler birinci kademe öğrencilerini de göndermiyor



Öğrencileri şaşkına çeviren karara, velileri büyük tepki gösterdi. Veliler, ikinci kademedeki çocuklarını YİBO'ya göndermeme kararı aldı. Bunun üzerine birinci kademede okuyan 57 öğrenci velisi de çocuklarını köydeki okula göndermeyerek karara destek verdi. Eğitimde ikinci hafta dolarken Yolboyu Köyü'ndeki tepkiler giderek artmaya devam ediyor.





Meclis gündemine taşındı



MHP Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş, öğrencilerin okulu protesto ve boykot etmesini Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesiyle Meclis'e taşıdı. Dağdaş soru önergesinde Bakan Çelik'e, ``Yolboyu köyünde İlköğretim Okulu 6,7 ve 8. sınıflarında toplam 60 öğrenci bulunmaması nedeniyle Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinin 9/d maddesi gereği kapatılmış ve okuldaki mevcut öğrencilerin Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda öğrenimlerine devam etmelerine karar verilmiştir. Ancak öğrenci velileri çocuklarını YİBO'ya göndermeyeceklerini açıklamaktadır. Bu itibarla, öğrencilerimizin öğrenimlerini yarıda bırakmamaları için okulumuzun kapatılmaması yönünde bir düşünceniz mevcut mudur? Bu durumda olan okullarımızdaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için Yönetmeliğin ilgili maddesinde bir değişiklik düşünüyor musunuz?'' diye sordu



İl Milli Eğitim: Mevzuat gereği kapattık





Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Gökhan Altun, ``Yolboyu Köyü'nde ikinci kademedeki öğrenci sayısı 26'ya düştüğü için kapatmak zorundaydık. Normalde 60 öğrenci olması gerekiyor. Kars'ta bu durumda olan biri merkezde bulunan altı okuldaki ikinci kademeyi kapattık. Bu kapatmalar mevzuat gereğidir'' dedi.