Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/PYD/YPG bölücü terör örgütü ve mensuplarını övücü paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Kars il merkezi, Kağızman ve Digor ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 kalaşnikof silah, 1 kalaşnikof şarjörü, 113 kalaşnikof mermisi, 3 av tüfeği, 12 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 9 cep telefonu, 3 tablet, 8 flaş bellek, çeşitli miktar ve adetlerde örgütsel bez parçaları, anahtarlık, CD/DVD/kaset, resim, kartpostal, not defteri ve kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Kars İl Jandarma Komutanlığı asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir\" denildi.



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