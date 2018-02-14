T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı

14 Şubat 2018 15:26

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/PYD/YPG bölücü terör örgütü ve mensuplarını övücü paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Kars il merkezi, Kağızman ve Digor ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 kalaşnikof silah, 1 kalaşnikof şarjörü, 113 kalaşnikof mermisi, 3 av tüfeği, 12 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 9 cep telefonu, 3 tablet, 8 flaş bellek, çeşitli miktar ve adetlerde örgütsel bez parçaları, anahtarlık, CD/DVD/kaset, resim, kartpostal, not defteri ve kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Kars İl Jandarma Komutanlığı asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARSGözaltınaJandarma KomutanlığıPKKPYDYPGKarsKağızmanDigorCDDVDkasetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24