Kars'ta piyano

Rusya’dan Kars’a göçmek zorunda kalan bir adam ile köydeki küçük kızın dostluğunu konu alan “Deli Deli Olma” filminin çekimleri tamamlandı.



Hikayede önemli yer tutan piyano, çekimler boyunca Ani Harabeleri’nden Eşmeyazı köyündeki ahırlara kadar pek çok yere taşındı.



17 Nisan’da vizyonda





Tarık Akan ve Şerif Sezer’in rol aldığı “Deli Deli Olma” filminin izleyici ile buluşması için gün sayılıyor. Tüm hikayelerin, Mişka’nın (Tarık Akan) ailesinden kalan ve borcu yüzünden köyün bütün ahırlarını gezen piyanoyu çalmak için yanıp tutuşan köylü kızı Alma’nın (Cemile Nihan Turhan) üzerinden anlatıldığı film, 17 Nisan’da vizyona girecek.



Harabelerden ahırlara



Akan ve Turhan’a haftalarca piyano dersi aldıran filmin çekimlerinde ekibi en çok piyanonun taşındığı sahneler zorladı. Eski piyano, çekimler boyunca Ani Harabeleri’nden Kars merkezdeki mekana, Mişka’nın evinden Eşmeyazı Köyü’ndeki ahırlara zaman zaman kamyonda, zaman zaman da at arabasıyla taşınıp durdu

