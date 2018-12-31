T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kars'ta okullar yarım gün tatil edildi

KARS, (DHA)- KARS'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi

31 Aralık 2018 14:24

KARS, (DHA)- KARS\'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi. 
Kars\'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarım gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, \"İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır\" denildi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARS DHA KARSAralıkPazartesiKamu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24