Kars’ta öğrenci yurtları çevresinde güvenlik uygulaması

KARS, (DHA)- KAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin can ve mal güvenliğini korumak için yüksek öğrenim yurtları çevresinde uygulama yaptı.

Vali Rahmi Doğan’ın talimatları ile İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in koordinasyonunda yapılan uygulamaya, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş, güvenlik ve trafik şube müdürlüklerinden 12 ekip katıldı. Bu kapsamda 935 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 230 araç sorgulandı. 2 araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu anlaşılırken, sürücülere toplamda 6 bin 800 lira idari para cezası eza kesildi.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu, uygulama hakkında yaptığı açıklamada, \"İlimizde bulunan bütün yurtların çevresinde güvelik önlemlerimizi sıklaştırdık. Bundan sonra da bu uygulama devam edecek. Çünkü bizim için öğrencilerimiz ve onların güvenliği çok önemli. Ekipleri bu uygulamalarını sürekli yapacak\" dedi.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu uygulama esnasında yurtlarına giden öğrencilere kendilerini rahatsız edenlerin olup olmadığını, polisten beklentilerinin ne olduğu konularında bilgi aldı. Öğrencilere, karşılaştıkları olumsuz bir durumda 155 polis imdat telefonunu aramalarını, şüpheli araçları ihbar ederken de özellikle plakayı vermelerini, plakayı alamadıkları durumda da eşkal bilgisini sağlıklı şekilde vermelerini istedi.

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