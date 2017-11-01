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Kars'ta minibüsçü eylemine polisten biber gazlı müdahale

KARS, (DHA)- KARS'ta minibüsçüler, belediye meclisi kararıyla bazı güzergahlara ek hat konulmasına tepki için belediye önünde eylem yaptı

01 Kasım 2017 20:24

KARS, (DHA)- KARS\'ta minibüsçüler, belediye meclisi kararıyla bazı güzergahlara ek hat konulmasına tepki için belediye önünde eylem yaptı. 20 minibüsle caddeyi kapatan sürücüleri, yolu açmaları için uyaran polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı, 1 kişiyi gözaltına aldı. Bir grup sürücüyü kabul eden Vali Rahmi Doğan\'ın konunun incelenmesi için müfettiş istediklerini söylemesi üzerine eylemi bitiren minibüsçüler, yaklaşık 1.5 saat kapatılan yolu trafiğe açtı.
Belediye meclisi kararıyla Kars\'ta bazı güzergahlara ek hat konuldu. Karara tepki gösteren minibüsçüler, banka borçları ve yolcu azlığı nedeniyle bugüne kadar yaptıkları itirazların dikkate alınmadığı gerekçesiyle, belediye önündeki caddeyi araçlarıyla kapattı. 20 minibüsle yolun trafiğe kapatılması üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polis, sürücülere, vatandaşın geçiş hakkını ihlal ettiklerini söyleyerek, yolun açılmasını istedi. Eylemciler direnince, polis bu defa kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gazla birlikte sürücüler çevreye kaçıştı, polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Polisin müdahalesinin ardından yaklaşık 30 sürücü, Vali Rahmi Doğan’la görüşmek için Valilik Konağı\'na geçti. Vali Doğan, makamında kabul ettiği minibüsçülere, sorunlarını gelecek müfettişe bildirmelerini istedi. Vali Doğan ayrıca, yolun açılmasını istedi ve sürücülerin iddialarını ispatlamaları için hak arama yerinin hukuk olduğunu belirtti. Doğan, görüşmenin sonunda çikolata ikram ettiği sürücüleri tek tek tokalaşıp uğurladı.
Vali ile görüşmenin ardından minibüsçüler belediye önüne gelerek araçlarını çekti ve 1.5 saat kapalı kalan yolu açtı. Yaklaşık 60 minibüs sürücüsü belediye meclisinin son aldığı kararın iptaline kadar sefere çıkmayacaklarını belirterek, Cumhuriyet Meydanı\'nda eylemlerini sürdürdü. Minibüsçüler ayrıca, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

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