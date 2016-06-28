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Yaşam

Kars'ta koyunların internetten kaval dinleme keyfi

Tüm uğraşlarına rağmen kaval çalmayı öğrenemeyen genç çoban çareyi teknolojide buldu

28 Haziran 2016 02:27

Anadolu’da küçükbaş hayvanları, sesiyle rahatlatarak daha verimli olmalarını sağladığına inanılan kavalın yerini, cep telefonları almaya başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çobanlık yapan 17 yaşındaki Melik Yıldız, tüm uğraşlarına rağmen kaval çalmayı öğrenemeyince sürüsündeki koyunları sakinleştirmek için çareyi telefonuna yüklediği kaval türkülerinde buldu.

Sarıkamış‘ın Tepe Mahallesi’nde yaşayan küçükbaş hayvan çobanı Yıldız, yaklaşık 12 saatini hayvanlarla geçirdiğini ve sürünün kaval sesiyle rahatlayarak daha iyi otladığını, bu nedenle çobanların kaval çaldığını söyledi.

ajanimo.com'un haberine göre; çok uğraşmasına rağmen kaval çalmayı öğrenemediğini belirten Yıldız, “Kaval çalmak için çok uğraştım, denedim, bir türlü yapamadım. Aklıma teknolojiyi kullanmak geldi, internetten cep telefonuma kaval müziği indirdim ve hayvanlara dinlettim, gayet güzel oldu.”

İlçe merkezinde koyun, keçi güden ancak kaval çalmayı bilmeyen genç çobanlar, cep telefonlarına yükledikleri kaval müziğini küçükbaş hayvanlara dinletiyor.

 

 

 

 

 

 

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