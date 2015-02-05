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Kars'ta kentsel dönüşüm faciası!

Fatih Pınar'ın objektifinden Kars Kalesi'ne gölge düşüren kentsel dönüşümün fotoröportajı

05 Şubat 2015 02:00

Fatih Pınar

Kars Kalesi'nin altında uzanan Kaleiçi Mahallesi, “kentsel dönüşüm” alanı ilan edildi. Fatih Pınar’ın imzasını taşıyan fotoğraflarda gördüğünüz sekiz dokuz katlı TOKİ konutlarının boyu Kars Kalesi’nin boyunu geçiyor...

TOKİ’nin fotoğraflarda gördüğünüz konutları 800’ü buluyor. Bu yaz,  gördüğünüz mahallenin geri kalanı da yıkılıp toplam 3 bin konut yapılacak.

Mezarlıkta yürüyen 63 yaşındaki Nesim Aras, TOKİ’nin 240 metrekarelik evine karşılık kendisine bir daire verdiğini ve 24 bin TL de borçlandırıldığını söylüyor. 

TOKİ, 500 metrekareye 32 daire yerleştirmiş... 

İşte Fatih Pınar’ın objektifinden kentsel dönüşümün Kars’a yaptıkları...

 

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