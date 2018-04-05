T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kars'ta içme suyundan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Kağızman'da 15 öğrencinin tedavi altına alındığı bildirildi

05 Nisan 2018 00:51

Kars'ın Kağızman ilçesindeki 15 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İlçeye bağlı Çengilli köyündeki Çengilli Ortaokulu'nda eğitim  gören bazı öğrenciler, mide bulantıları ve kusmalar üzerine durumu öğretmenlerine bildirdi.

Bunun üzerine 15 öğrenci kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Öğrencilerden S.O. su içtikten sonra midesinin bulandığını anlatarak, "Sabah su içtikten sonra midemiz bulandı, kustuk, hocalarımız da bizi hastaneye gönderdi, sularımız çok pis akıyor." dedi.

Çengilli Köyü Muhtarı Nimetullah Bilgi de çocukların köydeki şebeke suyundan zehirlenmiş olabileceğini belirterek, bu konuda araştırma yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve rahatsızlıklarının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ifade etti.

 

ETİKETLER

karskağızmanzehirlenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24