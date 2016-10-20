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Politika

Kars'ta HDP İl Meclis Üyesi tutuklandı

Sarıkamış ve Selim ilçelerinde PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

20 Ekim 2016 02:42

Kars’ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP İl Genel Meclisi Üyesi Ruhan Yıldırım'ın da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Seyat Dere ve HDP İl Genel Meclisi Üyesi Ruhan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım ile K.A, İ.A, H.P, N.Ç, K.Ç, Ü.Ö, C.C, C.Ç. ve R.A, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı. Dere ile F.A, H.Y, O.Ö. ve H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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