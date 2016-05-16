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Yaşam

Kars'ta deniz kabuğu bulundu

"Acaba burası daha önceleri deniz ya da göl müydü?"

16 Mayıs 2016 13:09

Kars'ın Demirkent köyünde deniz kabuğu bulundu. Deniz kabuğu, Ermenistan sınırına 12 kilometre uzaklıktaki bölgeden malzeme taşıyan inşaatçıların dikkatiyle fark edildi. 

Milliyet'te yer alan habere göre,  deniz kabuğundan haberdar olan Akyaka Kaymakamı İbrahim Cengiz, bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Cengiz etrafında dere, göl olamamasına rağmen dağ yamacında bulunan kum ve kabuklarla ilgili inceleme başlattığını belirtti.

Demirkent Köyü’nden Okan Karaçöp, kum ve kabukları ilk gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Karaçöp, "Acaba burası daha önceleri deniz ya da göl müydü?" diye düşünmeye başladık. Burada kamyonlarla kum taşınmış ve hemen yanı başında da deniz kabukları görülmekte. Yaklaşık 10 yıl önce burada dinozor kemikleri de bulunmuştu. Tamamen deniz kumu olan bölge incelendikten sonra çıkacak sonucu merakla bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yadan bölgede yağan yağmurun ardından gökyüzünde oluşan ve bir ucu Türkiye sınırı Doğukapı’da diğer ucu Ermenistan sınırında olan Gökkuşağı hayranlıkla izlendi.

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