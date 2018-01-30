T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kars'ta ciritçiler bu defa Mehmetçik için sahaya çıktı

KARS, (DHA)- ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçik için çıktı

30 Ocak 2018 19:35

KARS, (DHA)- ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars\'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçik için çıktı. Yoğun kar yağışı altında atlarına binen gençler, izleyenlere büyük keyif verdi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Böşköy köyündeki müsabaka için çevre köylerdeki ciritçiler, yoğun kar yağışı altında atlarını hazırlayıp yollara düştü. Köylerde tımarları yapılan atlar, üzerlerine örtülen battaniyelerle birlikte kamyon ya da kamyonetlerle Başköy’e getirildi. Kar nedeniyle köy içindeki yollar geçit vermeyince, titizlikle araçlardan indirilen atlara binen gençler, cirit sahasına doğru yola koyuldu. Cirit müsabakasını izlemeye gelenler vatandaşlar da yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kara bata çıka sahaya ulaştı.
Karlı zeminde atlar ısıtıldıktan sonra müsabaka başladı. Ciritlerin havada uçuştuğu, atların düşerek kara gömüldüğü müsabaka, izleyicilere de büyük keyif verdi. Ciritçiler, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçik için sahaya çıktıklarını söyledi. 
Ciritçilerden İlhami Yıldız, “Bugün bizim turnuvamızın asıl amacı ve gayesi Türk ordusu içindir. Osmanlı döneminde mızrak olarak kullanılan bu cirit sopasını, bugün ordumuza destek olarak kullanıyoruz. Türk ordusunu destekliyoruz ve her zaman yanındayız. Allah onlarla birlikte olsun. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmez. Bu vatanı bölmek isteyenler kesinlikle bölemez. Buna biz hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle de bölemeyecekler. Çünkü ne kadar er, erbaş ve rütbeli; ağabeylerimiz, arkadaşlarımız, gardaşlarımız, can yoldaşlarımız varsa bizler de burada onların destekçisiyiz“ diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARS DHA ATAKars SelimMehmetçikYoğunBöşköyKöylerdeKarCiritKarlıCiritlerinZeytin Dalı HarekatıYıldızTürkOsmanlıAllahBuBunaAllahınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24