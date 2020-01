Kars'ta cirit sezonu başladı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ATA sporun ciritin yaygın olarak oynandığı Kars\'ın Selim ilçesi köylerinde cirit sezonu başladı. İlçeye bağlı Laloğlu köyünde bir araya gelen cirit tutkunları izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Tarla işleri nedeniyle yazın ciritten uzak kaldıklarını belirten köylüler, \"Cirit bizim için bir tutku\" dedi.

Selim\'in özellikle Kekeç, Aşağı Sallıpınar ve Laloğlu Köyü\'ndeki gençlerin yaz mevsimi boyunca tarla işleri nedeniyle uzak kaldıkları cirite havaların soğumaya başlamasıyla birlikte \'Merhaba\' dedi. Cirit sahası olarak kullandıkları tarlada ciriti izlemeye gelenlere heyecanlı ve zevkli dakikalar yaşatan ciritcilerin, şov amaçlı olduğu için \'Kuralsız\' oynadıkları 45’er dakikadan 2 bölümlük gösteride sahne alan 8 at ve binicisi tüm hünerlerini sergiledi. Cirit tutkunu gençlerin en büyük istekleri; kulüplerine destek verilmesi. Devlet büyüklerinden kulüplere ve atlara destek verilerek ata sporu ciritin daha da yaygın hale getirilmesini sağlamalarını düleyen gençler, bir at bakımının yıllık 3-5 bin TL’yi bulan masrafa yol açtığını ifade ettiler. Kendilerindeki cirit ve at tutkusu nedeniyle kursaklarından kısıp bu sporu ayakta tuttuklarını da anlatan gençler, ciritsiz asla yaşayamayacaklarını belirtti. Laloğlu Köyü\'nün eski muhtarlarından Yusuf Gülcemal, eski zamanlarda oynanan cirit müsabakalarını anlatırken adeta o günlere geri döndü. Şimdilerde kulüp ve at sayısı bakımından az sayıda kalan cirit tutkunlarının ata sporunun unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük zorluklar çektiklerini vurgulayan Gülcemal, şöyle dedi:

\"Eskiden köyde cirit olduğu zaman yaklaşık 1000 kişi toplanırdı. Cirit müsabakaları bayram havasında yapılırdı. Köyümüze gelen misafirleri ağırlarkan inek ve koyun keserdik. Cirit sayesinde köyler arasındaki birlik ve beraberlik, dayanışma ve kaynaşma kültürü vardı.\"

Kars Kafkas Atlı Cirit ve Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, şöyle konuştu:

“Cirit sezonumuz başladı. Şu anda kara düzen cirit oynuyoruz ve aynı zamanda da atlarımıza antrenman yaptırmış oluyoruz. Biz ciritsiz yapamayız. Ciritsiz duramayız. Destek olmadığı için at sayıda da ister istemez azalıyor. Bizde elimizden geldiği kadarını yapıyoruz. At beslemek aşırı derecede masraflı. Atın bakımı, arpası, yemi ve yeri hepsi ayrı ayrı masraf. Uzak köylere kamyonla götürmemiz gerekirken biz yürüyerek gelmek zorunda kalıyoruz. Bu köye de 20 kilometre atları yürüterek getirdik. Bize destek verilirse Kars’ı en iyi şekilde temsil ederiz.\"

Aşağı Sallıpınar Köyü ciritçilerinden Hakan Savanlı ise, şöyle konuştu:

\"Bu bize atadan dededen kalma bir spor. Ata bindiğim zaman bütün stres ve sıkıntımı atıyorum. Bu bambaşka bir duygu. At sevgisi bizde doyumsuzdur. At da bu duyguyu hissediyor. Zaten atla insanın fikri bir olmadı mı oynayamaz. Binicisiyle uyum sağlaması gerek. Bize evladımız neyse atımız da öyle. Ona da aynı ilgi ve şefkati gösteriyoruz. Her gün bakımını yapıyoruz. Arpasını veririz, tımarını yaparız, altını temizleriz. Nerede bir cirit müsabakası duysak hemen gideriz. Ben şu anda köyden buraya 7-8 kilometre atla birlikte geldim. Oğlum Erencan’a da öğretiyorum.\"



