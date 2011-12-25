Kars'ta bir heykel krizi daha yaşandı!

T24

'Heykellere soykırım yapıyorlar'



Ozanın heykeline saldırı



Konağın bahçesinde bulunan süs havuzunun dört kenarına konulan ve her biri bir mevsimi canlandıran kadın heykellerinden, yaz mevsimini temsil eden heykel, 22 Aralık gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldığı ortaya çıktı.Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, kendilerinin Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullandıkları konağın bahçesinin Kars Belediyesi’ne ait olduğunu belirterek, ’Dört Mevsim Heykeli’nden de Kars Belediyesi’nin sorumlu olduğunu söyledi.Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, görevde olduğu 2003 yılında Belçika’dan getirip süs havuzunun dört bir tarafına koydurduğu heykellerden birinin yıkıldığını öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.Kendi döneminde yapılan İnsanlık Anıtı’nın yıkıldığını, Haydar Aliyev Parkı’ndaki çok sayıda kadın ve kaz heykelin depolara kaldırıldığını söyleyen Alibeyoğlu, "Heykellere soykırım yapıyorlar" dedi.Başkanlığı döneminde 2003 yılında onları Belçika’dan getirdiği heykellerin her birinin en az 100 yıllık olduğunu kaydeden Alibeyoğlu, "Onlar dört mevsimi sembolize ediyordu. Yazı sembol edeni yıktılar. Bu insanlık dışı. Çıplak olsalar derdik ondan yıktılar. Öyle bir şey de yok" diye konuştu.Türklerin, Ermeni soykırımı yapmadığını, ancak Kars’ta kendi insanımızın heykellere soykırım yaptığını söyleyen Naif Alibeyoğlu, "Eğer İnsanlık Anıtı yıkılmasaydı, tam şu dönemde dünyaya mesaj verecektik. Bakın biz soykırım yapmadık, savaştan yana değiliz, insanlıktan yanayız" dedi.Bu arada Naif Alibeyoğlu tarafından kentin İnönü Caddesi üzerine yaptırılan halk ozanlarının heykelleri de saldırıya uğradı.Kimliği belirsiz kişilerin 23 Aralık gecesi yaptıkları saldırıda, halk ozanı Şeref Taşlıova’nın sazının sapı kırdı.