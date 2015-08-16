Kars'ta bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı

Kars'ın Kağızman ile Digor ileçeleri arasında bulanan Bostankale mevkinde yola dçşenen mayının patlaması sonucu bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kağızman ilçesine bağlı Karakale köyü kırsalında operasyon yapanJandarma Özel Hareket timleri ile Terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı.



Çıkan çatışmada, 1'i ağır 2 asker yaralandı, 3 PKK'lı öldürülerek silahlarına el konuldu.



Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.