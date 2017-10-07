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Kars’ta Beylerbeyi Sarayı’ndan top mermileri çıktı

KARS, (DHA)- KARS Kalesi’nin eteklerindeki Beylerbeyi Sarayı’nda Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Türk ve Rus süngüleri, kurşun çekirdekleri, top mermisi, gülle ve paslanmış inşaat malzemeleri bulundu

07 Ekim 2017 20:37

KARS, (DHA)- KARS Kalesi’nin eteklerindeki Beylerbeyi Sarayı’nda Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Türk ve Rus süngüleri, kurşun çekirdekleri, top mermisi, gülle ve paslanmış inşaat malzemeleri bulundu.
Köklü tarihiyle şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Kaleiçi Mahallesi\'nde 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen sarayın \'Butik Otel\' olarak hizmet vermesi için başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları top mermileri bulundu. Mimar Bekir Göksoy gözetimineki çalışmalarda kazılardan çıkan malzemeler bir tarafta toplandı. Göksoy, titizlikle yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon çalışmalarında proje müdürü olarak görev aldığını da kaydeden Bekir Göksoy şunları söyledi:
\"Şu anda sarayın temizlik işlerini yapıyoruz. Kazıda çeşitli bulgular çıktı. Genelde ahşapla yapılan inşaata dönük malzemeler bir kısım Rus dönemine ait bir kısım da Osmanlı’ya ait olduğunu düşündüğümüz parçalar çıktı. Az miktarda mühimmat, top mermisi, gülle gibi malzemeler de bulundu. Odaların zeminlerinde de belirli kaidelere rastladık. Bunların üzerine de beşe on dediğimiz ahşap taşıyıcılar uzatılmış ve üzerleri de ahşapla kaplanmış. Temizlik çalışmaları kısa zamanda biter ama otel haline gelmesi için 2 yıllık bir zamana ihtiyaç var.\"

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