Kars'ta belediye işçileri 200 yıllık evlerin tahtalarını kesmiş

Kars’ta belediye işçilerinin, tarihi evlerin damlarındaki ağaçları motorlu testere ile keserek kamyonlara yükleyip götürme görüntülerinin yerel bir TV kanalında yayınlanması üzerine valilik, tarihi evlerin korunması sorumluluğunu elinde bulunduran Belediye’den açıklama istedi.

Kars Valisi Ahmet Kara, söz konusu Osmanlı evlerinin önemli bir kültür eseri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu evler dedelerimiz, atalarımız tarafından yapılmıştır. Kültür varlığı olarak tescillidir ve Belediye adına kayıtlı bir gayrimenkuldür. Yani mülkiyeti Belediyeye ait fakat tescilli kültür varlığıdır. Şu anda bu evler hakikaten çok kötü vaziyette ve göçmek üzere. Ben Vali olarak birkaç defa bu konuya el attım. Hatta bir firma yetkilisi gelip, ’Eğer belediye burayı bize verirse tamir edip muhasebe bürosu olarak kullanmak istiyorum’ demişti. Onun üzerine biz bu firmayı Belediyeye yönlendirdik. Kültür Müdürümü görevlendirdim. Kültür Müdürü bizzat belediye başkanıyla o firma yetkilisini buluşturdu. Daha sonra belediye başkanına da bizzat kendim söyledim. Başkan da sevindi ve ’memnuniyetle veririm. Onarsınlar, kullansınlar’ demişti. Fakat ne oldu bittiyse aralarında bir anlaşma sağlanamadı."



’Suç duyurusunda bulunacağız'



Vali Kara, belediye görevlilerinin orada tahrip olan, yerinden oynayan, çıkan, düşen tahtaları aldıkları şeklinde çıkan haberlerin kamera kayıtlarını incelediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Oranın kültür varlığı olduğuna dair tescil kararlarını da, görüntüleri de dosyaladım. Şu an dosya masamın üzerinde hazır. Belediyeden cevap alacağız. Belediyenin verdiği cevaptan sonra da biz suç duyurusunda bulunmak zorundayız. Oranın malzemelerini alan belediye işçisi ise belediye işçisi, başka bir vatandaş ise başka bir vatandaş. Nitekim görüntüleri var. Dolayısıyla o görüntülere göre biz Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız."



Belediye; çocuklar yangın çıkarmasın diye temizledik



Kars Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu şöyle denildi:

"Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan tescilli tarihi evlerin olduğu civarda bulunan yıkılmaya yüz tutmuş evlerin tavanlarından tamamen çürümüş ve düşmüş olan odunların, mahalle sakinlerinin çocukları tarafından ateş verilip, yangın çıkarılıp, tarihi evlerin tamamen yanmasını engellemek için, hem de binaların güvenliği için temizlik yapılarak, binaların tarihi dokularına zarar vermeden korunmaya destek olunmuştur. Zaten binaların korunması için güvenlik görevlisi temin edilmiştir."