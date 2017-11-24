Kars’ta ayaz etkili oldu, duraklarda ateş yakıldı

KARS, (DHA) - KARS’ta, önceki gün başlayan kar yağışının ardından gece saatlerinde ayaz da etkili olmaya başladı. Şoförler, duraklarda, gece dolmuş bekleyenlerin üşümemesi için yol üstünde ateş yaktı.

Kentte etkili olan soğuk hava, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kışlık kıyafet giymelerine rağmen soğuktan korunamayanlar, ısınmak için farklı çözüm yolları aramaya başladı. Kentte yaklaşık 100 dolmuşun hizmet vermesi ve durakların korunaklı olmaması nedeniyle dolmuş şoförleri, hem kendilerinin hem de yolcuların üşümemesi için durak önlerinde ateş yakmaya başladı. Isınmak için başka çare bulamadıklarını anlatan sürücüler, yolcuların yüzde 80’inin sıcak havanın etkili olduğu şehirlerden gelen üniversite öğrencileri olduğunu ve Kars’ın soğuğuna alışamadıklarını söyledi.

Bir öğrenci ise Kıbrıs’taki yakınıyla sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü görüşmede, Kars’ın soğuğunda ısınmak için ne tür yöntemlere başvurulduğunu yakınına gösterdi. Dolmuş durağında yakılan ateşi gösteren öğrenci, soğuk havayı iliklerine kadar hissettiğini ve bunu aylarca yaşayacağını söyledi.



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